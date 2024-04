Partenope Expercience propone il tour Certosa di San Martino : storia, arte e spiritualità.

Un viaggio straordinario attraverso secoli di storia, arte e spiritualità, alla scoperta di un autentico gioiello incastonato sulla collina del Vomero a Napoli. La Certosa di San Martino non è soltanto un luogo, ma un'esperienza che si insinua nell'anima di chiunque la visiti. Risalente al 1325, questo complesso monastico testimonia l'eccellenza dell'architettura barocca italiana, un'epoca in cui l'arte e la spiritualità si fusero per creare opere di straordinaria bellezza.

L'architetto Cosimo Fanzago lasciò il segno indelebile della sua genialità in ogni angolo della Certosa. Dai chiostri alle scalinate maestose e alle decorazioni della chiesa.

Ogni dettaglio è un tributo alla sua straordinaria creatività.

Attraverso i secoli, la Certosa ha raccolto tesori inestimabili: dal chiostro dei "procuratori" alla spezieria, dall'oratorio alla straordinaria chiesa con il suo pavimento di marmi policromi e gli affreschi che narrano storie millenarie.

Dall'alto della collina del Vomero, la Certosa offre uno dei panorami più suggestivi sul Golfo di Napoli. Qui, ci si ritrova immersi in un'atmosfera di pace e serenità, lontani dal frastuono della città sospesi tra cielo e mare.



highlights

Lo Sguardo sull'Infinito

Ammira uno scenario di pace e serenità con una vista mozzafiato.

Capolavoro Barocco

Scopri l'imponente capolavoro barocco che ti lascerà senza fiato.

Scoperte

Trova i luoghi più suggestivi e affascinanti della Certosa.



Data: Domenica 7 Aprile

Orario di Inizio: 10:00

Punto di Incontro: esterno Certosa di San Martino - Largo S. Martino, 5, 80129 Napoli

Contributo: 13,00€ adulti - bambini fino ai 6 anni gratis - ragazzi fino a 14 anni 6,00 €

Il Contributo comprende:

Visita Guidata con Guida Abilitata del Complesso Certosino -Radioguida - IspiraMente: una mail preparatoria per arricchire la tua esperienza - Gadget

Per ulteriori informazioni contattaci su WhatsApp al +39 366 319 1005.