Tour nel centro storico di Napoli, con chiesa di Santa Luciella e cappella Sansevero.

Partenza da Piazza San Gaetano, antico foro della città greco-romana Neapolis, visita della Basilica di San Lorenzo Maggiore, uno dei rarissimi esemplari di stile gotico francese a Napoli.

Proseguiamo lungo la via dei presepi, San Gregorio Armeno, alla scoperta dell'artigianato napoletano.

Sapete che il presepe napoletano è nato nel Settecento ed è una rappresentazione della vita quotidiana della città? Ogni anno, nella tradizione napoletana, viene aggiunto un tassello al presepe: una fontana, una donna affacciata al balcone, un panettiere che inforna la pizza, e così via.

Il prossimo stop è la chiesa di Santa Luciella, fulcro di culto popolare a Napoli, per il famoso "teschio con le orecchie". Conoscete il culto delle capuzzelle? E sapete chi erano i pipernieri?

Proseguiamo lungo il decumano inferiore, "Spaccanapoli", chiamato così perché dall'alto sembra che divida la città a metà.

Raggiungiamo la cappella Sansevero, che, grazie all'intervento di Raimondo di Sangro, Principe di Sansevero, può essere definita un vero e proprio tempio massonico. All'interno della cappella spicca, tra le splendide statue marmoree, il Cristo velato, capolavoro del Sammartino.



Durata del tour: tre ore

costo del tour: 15 euro a persona, biglietti di ingresso esclusi

costo del biglietto di ingresso nella chiesa di Santa Luciella: 5 euro prezzo intero, 3 euro prezzo ridotto

costo del biglietto di ingresso per cappella Sansevero: 10 euro a persona - il biglietto è da prenotare online per le ore 17e30.

whisper inclusi nel costo del tour

super green pass e mascherina (ffp2 per i siti al chiuso) obbligatori.

Posti limitati

Appuntamento: piazza San Gaetano alle ore 15.

L'itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.