Carnival Horror Night a Napoli: Itinerario da brivido insieme al mostro BABADOOK

Tour dedicato alle notti magiche del Carnevale, in un unica data:

MARTEDÌ GRASSO‪ 16 FEBBRAIO‬



L'associazione DE REBUS NEAPOLIS, organizza per il Carnevale una speciale edizione in un itinerario da brivido, divertente e curioso nel centro antico di Napoli, accompagnati da una creatura mostruosa chiamata Babadook per scoprire la Storia “segreta” del Carnevale tra aneddoti e curiosità… dalla nascita del Carnevale alla Maschera più antica di Napoli.

Un percorso “speciale” per tutti, una Napoli Magica, in un tour dedicato ai misteri di questa antica festa nei vicoli del centro storico dove si sono snodate storie piene di mistero, storie intriganti tra enigmi massonici e simboli esoterici. Suggestione, brivido e divertimento sotto l’occhio di Babadook, un umanoide alto, pallido, indossante un cappello a cilindro e con dita artigliate che tormenta le sue vittime quando si rendono conto della sua esistenza....presenza..

Se avete degli impegni, annullateli. Vi aspettiamo tutti in maschera in questo tour che rapisce, seduce e avvince.

(il travestimento è facoltativo)



Unica data:

‪MARTEDÌ 16 FEBBRAIO‬

-Appuntamento ‪alle ore ‬19:15 - -Inizio evento ore ‪19:30‬



•Percorso Guidato a piedi, all'esterno tutto nel centro antico di Napoli.

Il tour dura 2 ore, con punto d'incontro:

•Via Duomo 147, Duomo di Napoli, al centro del cortile antistante la cattedrale di Napoli.



COSTI TOUR:

-Intero € 15

-Ridotto € 10 (7 - 12 anni)

-Ridotto studenti € 12

(con libretto universitario)

Il ticket Comprende:

•Visita guidata con 2 guide esperte di occulto.

-Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/carnival-horror-night

PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA PER CHI NON PRENOTA ONLINE AL SEGUENTE UNICO RECAPITO TELEFONICO:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00 :

‪3511258465‬

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

•Whatsapp:‪3511258465‬

•Sms: ‪3511258465‬

•EMAIL: derebusneapolis@gmail.com

•Link Evento:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/carnival-horror-nightù

OBBLIGATORIO:‬

Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

• Ricorso frequente all’igiene delle mani.

• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.

• Dare le generalità alla prenotazione per mantenere un elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.