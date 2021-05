Il Carmine e le trasformazioni urbane di piazza Mercato

SABATO 15 MAGGIO 2021 - ORE 10.15 - VISITA GUIDATA PROMOSSA DA TESSERE NAPOLETANE

Dopo prolungati lavori di rifacimento finalmente ad aprile è stata riaperta Piazza Mercato. Da secoli utilizzata come area mercatale, come suggerisce il suo nome, ma anche per eventi meno festosi, è circondata da alcune delle chiese più antiche e prestigiose della città che saranno parte integrante del nostro tour di sabato senza tralasciare il famoso Castello del Carmine. Ed è proprio da li che inizieremo la nostra passeggiata, alla scoperta dei luoghi dove rapporti d’affari, pratiche religiose, e condanne al patibolo ebbero luogo.

La durata del tour è di circa 2 ore

Appuntamento: Sabato 15 maggio 2021 ore 10,15 presso ingresso della Chiesa del Carmine Maggiore - Piazza del Carmine - Napoli.

Prenotazione obbligatoria tramite whatsApp al numero 3393156049 oppure via email info@guidesaroundnaples.com

(attendere conferma della prenotazione).

Contributo di partecipazione: 10 euro a persona, 5 euro per i bambini dai 10 ai 16 anni, gratis per bambini al di sotto dei 10 anni.

Il tour si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti e, nel rispetto delle norme sul distanziamento anti-covid, include brevi visite interne. Sono previsti piccoli gruppi e l'uso di radioline sanificate ed auricolari monouso inclusi nel costo del tour al superamento del numero minimo stabilito.

Obbligatorio indossare la mascherina.