Domenica 16 maggio ore 10,30, Tessere Napoletane propone la visita guidata La Calata san Francesco: dal Vomero alla Riviera di Chiaia

Appuntamento presso la stazione metro a Piazza Quattro Giornate (lato Via Gemito), Napoli.

Tra i tanti percorsi della Napoli “obliqua” quello dell’ “imbrecciata” del Vomero, meglio nota come calata San Francesco, fu uno dei primi sentieri che in passato collegavano l’antico casale del Vomero con il borgo di Chiaia, attraversando orti, monasteri e rigagnoli, tra agrumeti profumati e la brezza del mare. Oggi buona parte del verde ha lasciato spazio a umili palazzi o alle eleganti dimore di Via Aniello Falcone, Via Tasso fin giù alla Riviera di Chiaia, i torrenti a scale, scalette e discese, le mura dai colori pastello si confondono con il cielo azzurro, Capri e la Penisola Sorrentina si adagiano quasi sospese sui tetti delle case. Tutto ciò la rende oggi la più fascinosa delle “pedamentine” napoletane.

La visita avrà inizio dalla stazione metro di Piazza Quattro Giornate al Vomero (lato Via Gemito), per poi procedere verso Via Cilea e Via Belvedere dove comincerà la nostra discesa verso il mare.

Lungo il percorso incroceremo Via Aniello Falcone, per poi proseguire, tra scale, discese e scorci panoramici, verso Via Tasso, Corso Vittorio Emanuele, Via Crispi e, attraverso Via Arco Mirelli, giungeremo alla Riviera di Chiaia presso Piazza della Repubblica dove si concluderà il tour.

Anche se il percorso è ben tenuto ed alquanto agevole, si consiglia di indossare scarpe comode; solo in un breve tratto le scale in discesa sono leggermente ripide. La visita terminerà in un punto diverso rispetto a quello di partenza, ma comunque in prossimità dei principali mezzi di trasporto cittadini.

La durata del tour è di circa 2 ore

Appuntamento: Domenica 16 maggio 2021 ore 10,30 presso la stazione metro linea 1 a Piazza Quattro Giornate (lato Via Gemito), Napoli.

Prenotazione obbligatoria tramite whatsApp al numero 3396663422 oppure via email info@guidesaroundnaples.com

(attendere conferma della prenotazione).



Contributo di partecipazione: 10 euro a persona, 5 euro per i bambini dai 10 ai 16 anni, gratis per bambini al di sotto dei 10 anni.

Il tour si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti e, nel rispetto delle norme sul distanziamento anti-covid, include solo visite esterne. Sono previsti piccoli gruppi e l'uso di radioline sanificate ed auricolari monouso inclusi nel costo del tour al superamento del numero minimo stabilito.

Obbligatorio indossare la mascherina.