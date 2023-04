Calata San Francesco: c'è chi scende e c'è chi sale

C'è chi scende e c'è chi sale, je ve porte pe' 'sti scale.

La calata San Francesco è una via gradinata che inizia da via Belvedere al Vomero e termina in Corso Vittorio Emanuele. Raggiungiamo via Belvedere, luogo di molte ville nobiliari, come Villa Carafa di Belvedere e Villa Giordano. Inizia la nostra discesa: già presente sulla mappa del duca di Noja, l'attuale Calata San Francesco anticamente raggiungeva la zona costiera, includendo anche via Arco Mirelli, prima che questa venisse trasformata in una semplice discesa. Scorci di panorama si alternano a graziose ville e palazzine. Il nostro percorso si conclude sulla Riviera di Chiaia.



INFO E PRENOTAZIONI:

Appuntamento all'angolo tra Via Francesco Cilea e Vico Acitillo domenica 16 aprile alle ore 16e30



Prenotazione obbligatoria entro venerdì 14 aprile alle ore 23:

inviare una mail a erika83e@gmail.com o inviare un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 3492949722

Fornire nome, cognome e recapito telefonico

Durata della visita: 2 ore circa

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro a persona.

POSTI LIMITATI

Il tour verrà confermato o disdetto a seconda del numero di prenotati il giorno che precede il tour, in mattinata.

L'itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania