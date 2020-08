Il sabato del villaggio: tour al borgo di Santo Strato a Posillipo

Visitiamo il Borgo del Casale a Posillipo e la chiesa di Santo Strato. Lontano dal traffico cittadino, scoprirete che Posillipo non è soltanto mare, ma è anche un luogo dove regna la quiete, lontano dal traffico cittadino.

In passato, infatti, la collina era ricca di piccoli borghi, che restarono isolati dalla città fino al 1643, quando il viceré Ramiro de Guzman, duca di Medina, fece costruire le rampe di Sant'Antonio.

Fulcro del villaggio è la chiesa di Santo Strato, dalla quale partono diverse strade e pedamentine.

Appuntamento: sabato 12 settembre a Posillipo, nei giardinetti di fronte al ristorante Rosiello (incrocio via Posillipo e via Boccaccio).

La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 10 settembre alle ore 23:

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita: due ore circa

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro

POSTI LIMITATI per le norme anti-contagio

Obbligatorio portare con sè la mascherina.

Durante il tour è obbligatorio mantenere il distanziamento.

L'itinerario è a cura di Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania