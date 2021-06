Il Giro dei Miti - da Posillipo a Capo Miseno

Umberto Mauriello, guida turistica autorizzata regione Campania, vi porta a scoprire un percorso di circa 26 km, da Posillipo a Capo Miseno, una rotta tutta lungo mare, tutta in bici, la tua bici!

Un divertente e avventuroso giro a tappe culturali, raccontato dalla guida turistica e appassionato ciclo-cicerone autorizzato

Si parte dal Parco della Rimembranza.



DETTAGLI E PERCORSO



- appuntamento alle 8.00 in punto presso l'ingresso del Parco Virgiliano di Posillipo;



- bisogna munirsi di bici propria;



- il percorso inizia dal Parco Virgiliano di Posillipo e termina in spiaggia a Capo Miseno presso il CAFFÈ ROYAL CAPO MISENO;



- la fine del giro con arrivo in spiaggia è previsto tra le 11.30 e le 12.00;



- 7 soste intermedie raccontate dalla vostra guida;



- il tour potrà effettuarsi solo al raggiungimento di un numero minimo di 5 partecipanti fino ad un massimo di 15;



- sarà possibile confermare la propria partecipazione fino alla mezzanotte di venerdì 4 giugno.



Quota di partecipazione: € 15,00 a persona.



La quota include:



- servizio Guida Turistica Autorizzata Regione Campania;



- uso audio-trasmettitori lungo il percorso per fruire della spiegazione della guida;



- caffè o cornetto al bar sul lungomare Pertini di Pozzuoli;



- accoglienza in spiaggia cortesemente organizzata dal CAFFÈ ROYAL CAPO MISENO



(parcheggio bici, uso toilette, seduta in area riservata in spiaggia con tavolino e sdraio, soft-drink).



Per ulteriori informazioni / conferme di partecipazione, basta contattare il numero 3397463500.

