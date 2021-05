Il Giro dei Miti - da Posillipo a Capo Miseno

Umberto Mauriello, guida turistica autorizzata regione Campania, vi porta a scoprire un percorso di circa 26 km, da Posillipo a Capo Miseno, una rotta tutta lungo mare, tutta in bici, un divertente e avventuroso giro a tappe culturali, raccontato da un appassionato ciclo-cicerone autorizzato



Partenza dal Parco della Rimembranza, per proseguire nei Campi Flegrei.

Lungo il tragitto, in programma una deliziosa colazione nel cuore del golfo di Pozzuoli.

Da lì al Rione Terra, e poi al "Tempio di Serapide", fino alle sponde del lago Averno, e dopo averlo circumpedalato tutto, avanti verso Baia, il suo porto, le terme e su per il castello, si prosegue per Miliscola.

La pedalata termina a Capo Miseno con un drink in spiaggia.



iNFORMAZIONI



- appuntamento alle 8.00 in punto presso l'ingresso del Parco Virgiliano di Posillipo;



- bisogna essere muniti di bici propria;



- il percorso inizia dal Parco Virgiliano di Posillipo e termina in spiaggia a Capo Miseno;



- 7 soste intermedie raccontate dalla vostra guida;



- il tour potrà effettuarsi solo al raggiungimento di un numero minimo di 5 partecipanti fino ad un massimo di 15.



Sarà possibile confermare la propria partecipazione fino alla mezzanotte di venerdì.



La quota include:



- servizio Guida Turistica Autorizzata Regione Campania;



- uso auricolari lungo il percorso;



- caffè e cornetto al bar sul lungomare Pertini di Pozzuoli;



- accoglienza in spiaggia cortesemente organizzata dal Caffè Royal di Capo Miseno



(parcheggio bici, uso toilette, seduta in spiaggia con tavolino e soft-drink on the beach).



Per ulteriori informazioni contattare il numero 3397463500.

