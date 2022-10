In bici a Capo Miseno con i Cicloverdi Fiab Napoli

Guida: Romualdo Bulfoni 334 6798782

Questo e' il link della traccia:

https://www.komoot.it/tour/575168454

Percorso di circa 30 km quasi tutto pianeggiante

Adatto a tutti i tipi di bici

Appuntamento: domenica 30 ottobre ore 09,00 Piazzale Tecchio davanti Mostra D'Oltremare- partenza inderogabile ore 09,30.

Partendo da Piazzale Tecchio imboccheremo Viale Kennedy, poi svolteremo a sx per via Nuova Agnano e poi a dx per via Diocleziano, Piazza Bagnoli e via Napoli per giungere a Pozzuoli.

Proseguiremo per Arco Felice e giungeremo alla rotonda Cavani, ,imboccheremo via Miliscola, Porto di Baia, castello di Baia, Bacoli, da dove raggiungeremo il faro (PORTARE LUCI EFFICIENTI).

Al ritorno passeremo dentro Bacoli e saliremo per il Castello di Baia e faremo la stessa strada dell'andata ,Arco Felice,Pozzuoli,Via Napoli. (Ritorno libero).

. PORTARE CON SE:

- BUON SENSO

- camera d'aria, gonfiatore, giubbotto riflettente luci anteriori e posteriori

- auricolari per poter rispondere al cellulare senza problemi.



ATTENZIONE

Non è una gara ma una uscita in bicicletta amatoriale.

Pertanto ognuno, partecipando, tacitamente accetta e si assume la completa responsabilità della propria presenza, dispensando l’Associazione Cicloverdi Fiab Napoli, gli organizzatori ed il capogita da qualsivoglia responsabilità per eventuali infortuni e/o danni di qualsiasi genere e natura, subiti e procurati (per qualsiasi motivo) dai/ai Partecipanti che spontaneamente aderiscono all’escursione amatoriale in oggetto.



CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO

In caso di annullamento, per motivi meteo o qualsiasi altra motivazione, verrà data comunicazione per telefono tramite WA a coloro che si prenoteranno .



CONOSCO IL PROGRAMMA, FA PER ME?

Non sempre gli accompagnatori sono in grado di intervenire in caso di particolari difficoltà (fisiche, meccaniche).

Ogni partecipante si informi preventivamente sul programma e sul tipo di percorso (chilometri, dislivelli e difficoltà) leggendo la descrizione del percorso oppure contattando la guida mediante Messaggio personale su Facebook.

Chi vuole partecipare deve valutare bene se è effettivamente è in grado di partecipare e se la sua bicicletta è adeguata.

La bicicletta deve essere in perfetta efficienza.

Bisogna assicurarsi che i pneumatici siano in buono stato, gonfi e avere una camera d’aria di riserva; che i freni siano efficienti e il sellino sia all’altezza giusta.

Gli altri partecipanti durante le gite possono darvi una mano in caso di foratura, non possono invece rimediare alle inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo.

Con la bicicletta in buono stato vi divertite voi e rispettate gli altri partecipanti evitando di far subire a loro i vostri contrattempi.

La partecipazione alla ciclo-escursione è gratuita.