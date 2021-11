Alla ricerca della Befana nel misterioso bosco di Capodimonte: tour per bambini

La notte della Befana si avvicina e tra gli intricati viottoli del bosco si avverte un certo movimento. Pare infatti che la befana abbia trovato proprio in una dimora segreta nel verde, un luogo per preparare i doni da consegnare ai più piccini. Un Cantastorie (guida professionista) racconterà ai bambini le numerose storie che hanno coinvolto il parco incantato. I protagonisti sono Re, Regine, ma anche elfi e un gigante particolare il “Troll Frollo”. Storie narrate all’interno del bosco durante una passeggiata narrata vedranno i bimbi coinvolti in una sorta di caccia al tesoro durante la quale saranno aiutati da un troll pasticcione che darà loro indicazioni su come trovare la befana ed ottenere i suoi piccoli doni. I racconti e la piccola teatralizzazione faranno volare con la fantasia i bambini che prenderanno parte all’evento e li porteranno a scoprire il personaggio misterioso “La Befana” che comparirà a sorpresa consegnando un dono ad ogni bambino. La grande tenuta diventerà luogo di giochi e di sogni, e proietterà i bambini nel mistero della notte magica della Befana. Grandi e bambini saranno coinvolti in un appassionante percorso di visita che permetterà loro di scoprire i misteri ed il fascino del luogo. Se siete pronti a vivere un giorno “STREGATO” in questa avventura della Befana e la magia del bosco di Capodimonte non vi resta altro che prenotare!



L’evento è in programma SOLO per il giorno:

MERCOLEDÌ 5 GENNAIO 2022

INIZIO EVENTO: ORE 10:45

CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA!

* Luogo d'appuntamento: Napoli Capodimonte, Via Capodimonte n.24, Davanti l'ingresso di Porta Grande

* INIZIO TOUR ORE:10:45

-Durata del tour: 1,45 ore

COSTI TOUR:

Biglietto euro 15 a bambino (età consigliata dai 5 ai 11 anni). E obbligatoria la presenza di un Genitore o Tutore e offerta l’opportunità di seguire il percorso solo ed esclusivamente ai genitori e nonni questo per evitare assembramenti nel rispetto delle norme anti covid.

Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://derebusneapolis.com/it/tour-speciali-napoli/34_Alla-ricerca-della-Befana-nel-misterioso-bosco-di-Capodimonte

Il ticket comprende:

-visita guidata (cantastorie)

-animazione con attore professionista

-incontro con la Befana con regalino ai bambini



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

PRENOTAZIONE TELEFONICA: Il pagamento avverrà direttamente alla guida, Contattando ESCLUSIVAMENTE il seguente recapito: 3511258465 Dalle ore 10.00 alle ore 20,00.

Potete inviare messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

* Whatsapp:3511258465

OBBLIGATORIO:

Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

• Ricorso frequente all’igiene delle mani.

• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.