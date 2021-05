Tour in barca alla scoperta di Castel dell' Ovo

MERCOLEDI’ 2 GIUGNO, Finalmente si (RI)PARTE!

È con tanta emozione e contentezza che siamo lieti di comunicarvi che Ars Mania ricomincia con i suoi eventi, per il momento pochi, selezionati e sicuri. Si ricomincia con i tour in mare, all’aria aperta, alla scoperta di nuovi itinerari e nuove storie della nostra splendida città.

Per il 2 giugno vi proponiamo un’escursione insolita del Castel dell'Ovo, dal mare:

Per conoscere a 360° la storia dell’antico maniero partendo dalle sue origini. Tante curiosità sul mito di Virgilio e sulla nascita di Napoli. Partiremo dalla splendida cornice di Mergellina, a bordo di una lancia d’epoca di 8 metri di lunghezza, dotata di tutti i comfort (ampio prendisole, tendalino per ombra, supporti di galleggiamento…). Costeggeremo fino al castello lo splendido lungomare partenopeo caratterizzato dallo storico muro borbonico.

La durata del tour è di un’ora e mezza circa.

Gli orari di partenza sono: 9:30; 11:15; 14:30; 16:15; 18:00.

Contributo associativo: 20€ adulti, 15€ bambini

L'imbarco è da via Francesco Caracciolo,15 (di fronte all’ambasciata americana).

I posti sono limitatissimi e la prenotazione è obbligatoria ai numeri 347/0094457 - 327/7306533

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...