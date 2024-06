Al Parco Vergiliano, bambini alla scoperta delle tombe di Virgilio e Leopardi e dell'antica festa di Piedigrotta

Indirizzo non disponibile

Domenica 9 giugno ore 11.00, ultimo appuntamento di NarteA dedicato all’infanzia, col progetto “Piccoli esploratori scoprono…”, che questa volta sarà realizzato presso il Parco Vergiliano a Piedigrotta.

L’evento dal titolo “Il poeta racconta”, tra storia e leggende, condurrà i bambini alla scoperta delle tombe dei poeti Virgilio e Leopardi che ebbero un legame speciale con la città di Napoli, e dell’antichissima Festa di Piedigrotta, il carnevale napoletano che si festeggiava nei pressi della grotta di Posillipo. I piccoli visitatori si trasformeranno in veri e propri esploratori, conoscendo i luoghi attraverso una ricognizione diretta e prendendo nota dei risultati in un piccolo libretto con attività ludico-ricreative, nel quale potranno fare il resoconto di quanto imparato, divertendosi, immaginando, andando oltre i confini del già noto.

“Il poeta racconta” condurrà i "piccoli esploratori" nell’atmosfera sospesa tra storia e leggenda del parco Vergiliano a Piedigrotta, da non confondere con il parco Virgiliano del quartiere Posillipo. Lungo il cammino i bimbi incontreranno un colombario di età romana, tradizionalmente ritenuto la tomba del poeta Virgilio e la tomba di Giacomo Leopardi, morto a Napoli. Si rievocherà inoltre l’atmosfera della Festa di Piedigrotta, celebrata tra l’8 e il 12 settembre, e considerata il “carnevale napoletano”. La festa mobilitava tutta la città con sfilate di piccoli provenienti dai quartieri popolari con costumi e cappelli di carta pesta, che inondavano la città di musica e frastuono. Un appuntamento di origini pagane legato ai baccanali, che si festeggiavano nei pressi della grotta di Posillipo, o Crypta Neapolitana, la galleria romana che univa l’attuale zona di Mergellina con Fuorigrotta. Qui, i “piccoli esploratori” potranno fermarsi a realizzare insieme alle guide NarteA le attività inserite nel libretto, scoprendo la figura della sirena Partenope e le leggende della mosca d’oro e quella dell’uovo legate alla figura di Virgilio. Il tutto in maniera divertente con stickers da attaccare, facili cruciverba da risolvere e disegni da realizzare per esprimere la creatività, imparando.

Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 339.7020849 - 333.3152415. Il costo del biglietto è di 15 euro a bambino.