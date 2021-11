Egizi a Napoli II, Tutankhamon a Castel dell'Ovo: tour per bambini

Nella suggestiva cornice del Castel dell'Ovo visitiamo la mostra Tutankhamon - viaggio verso l'eternità.

La mostra ci porta alla scoperta della cultura egizia, tra reperti originali e ricostruzioni dei tesori scoperti nel sarcofago del celebre faraone.

Sapete come avvenne lo scavo del tesoro di Tutankhamon? Chi era il giovane sovrano?

Lo scopriremo attraverso un bellissimo viaggio nel tempo, tra mummie, vasi canopi, geroglifici e amuleti.

Tour dedicato ai bambini.

Appuntamento sabato 13 novembre alle ore 15 all'ingresso di Castel dell'Ovo.



Obbligo di mascherina e distanziamento

I whisper saranno forniti al raggiungimento di un determinato numero di partecipanti.

Il tour avrà luogo con un numero minimo di partecipanti. Conferma del tour verrà data il giorno prima del tour stesso.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Per prenotare, inviare SMS o WhatsApp al numero 3492949722 oppure una email a erika83e@gmail.com entro le ore 23 di giovedì 11 novembre.

link dell'evento: https://fb.me/e/1HHpPWiV5



Costo del tour (biglietti di ingresso alla mostra esclusi)

Bambini da 6 anni in poi: 10 euro

Bambini 0-5 anni: gratuito

Adulti che accompagnano bambini: 5 euro

costo della mostra

Intero € 12,00 (Solo Mostra)

Ridotto € 10,00 (Solo Mostra)

Speciali € 5,00 (Solo Mostra)

Intero € 22,00 (Mostra + Realtà Virtuale)

Ridotto € 20,00 (Mostra + Realtà Virtuale)

per maggiori info, visitare il sito

https://www.tutankhamonintour.com/index/#Biglietti

Durata del tour: due ore circa

Green pass obbligatorio da 12 anni in su.

