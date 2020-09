Aspettando il miracolo di San Gennaro: speciale visita guidata

Nel giorno Sacro al nostro Patrono, un percorso tra storie di Santi e miracoli di sangue, linfa vitale della città di Napoli.



Attraverso la porta della città dedicata a San Gennaro, esploreremo i vicoli della parte alta del centro storico, per conoscere sconosciute chiese e luoghi che raccontano di altri Santi che collaborano con San Gennaro alla protezione della città e che compiono il miracolo come il nostro patrono. Il percorso include la visita all'incredibile Museo del Tesoro presso il Duomo.



Durata: 2h

Appuntamento: Porta San Gennaro, via Foria ore 10:00. Il percorso inizia alle 10:15.

Costo: €15 visita guidata incluso ingresso museo.

Info e prenotazioni: 3283623403, info@ludoviguida.com, www.ludoviguida.com , sezione eventi sul sito. Specificare NOME, COGNOME, CELLULARE (attivo) di ogni partecipante. MAX 15 persone.