Gli Antichi Egizi a Napoli per la Notte Europea dei Musei

Approfittiamo dell'ingresso al museo al costo di 1 euro per l'iniziativa #notteeuropeadeimusei per scoprire la cultura egizia a Napoli. La sezione egizia, il tempio di Iside e il culto di Isis lactans.

Ci incontriamo davanti alla statua del Nilo, in piazzetta Nilo.

Furono gli alessandrini che abitarono lì tra il II e il III secolo d.C. ad erigere quello che oggi è noto come "Il corpo di Napoli" e che ha assunto un significato profondo nella cultura partenopea.

Parleremo della regio Nilensis, degli alessandrini che si stabilirono lì in epoca romana, del culto di Iside a Napoli e della sua ripresa nel diciottesimo secolo, ad opera della massoneria. Ci incammineremo, poi, verso il museo archeologico, dove visiteremo le sezioni del museo relative al culto degli egizi.

In previsione: visita della sezione egizia, della sezione degli oggetti nella vita quotidiana dell'antichità, del tempio di Iside e di parte della collezione Farnese.

Si avvisano i partecipanti che le sezioni aperte all'interno del museo vengono stabilite dall'amministrazione del museo. Nel caso in cui le sezioni qui elencate non fossero aperte, la visita si svolgerà all'interno del museo e si concentrerà sugli altri pezzi relativi alla cultura egizia.

Si prega di non portare zaini.



INFO E PRENOTAZIONI:

L'itinerario si svolgerà sabato 14 maggio alle ore 19e30, prenotazione obbligatoria entro venerdì 13 maggio alle ore 13.

La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti, la conferma verrà data il giorno 13 maggio, in pomeriggio.

Per prenotare contattare il numero 3492949722 tramite sms o wapp oppure inviare una mail all'indirizzo erika83e@gmail.com indicando nome, cognome e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 12 euro a persona (ingresso al museo incluso).



Appuntamento sabato 14 maggio alle ore 19:30 accanto alla statua del Nilo, in piazzetta Nilo.

Itinerario a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.

Durata dell'evento: 2 ore e 30