Tour anti-jella (e forse pure anti-covid!)

In questo particolare periodo di pandemia non poteva mancare l’intervento del genio napoletano che ha ideato il primo tour anti-covid. Abbiamo deciso di reagire in modo responsabile - spiega l'associazione Insolitaguida Napoli - e nel rispetto delle attuali disposizioni con una passeggiata narrata anti-jella per scacciare la sfortuna in generale, virus incluso e allo stesso tempo offrire un momento di svago.



Il nostro è un modo per riuscire a riappropriarci un pò di normalità godendoci la nostra città e mantenendo altissima l’attenzione sul rischio del virus. Vengono infatti adottate tutte le misure di sicurezza del caso come ad esempio distanza tra i partecipanti, numero di partecipanti minimo, utilizzo della mascherina, esclusione di luoghi al chiuso.

Un tour suggestivo nelle viscere di Napoli dove verranno svelate le più disparate curiosità e credenze sul malocchio, raccontando di inimmaginabili e fantasiosi rimedi legati alla credenza popolare, di veri e propri culti e cerimonie sotterranee.

Tra le varie chicche, che verranno svelate, si parlerà dei riti superstiziosi per evitare la calvizie, dell’origine di un piatto simbolo della cucina napoletana, di come trattare le fedi nuziali e del gioco diventato “sacro” per i superstiziosi : il lotto!

E chissà se proprio in quest'occasione l'insolita guida non vi dia il numero fortunato ...

no spazio tutto suo avrà il simbolo anti-jella per eccellenza: il cornicello; a cominciare dalle sue origini, alle sue caratteristiche e soprattutto alle istruzioni d’uso, che pochi mettono in pratica.Non mancheranno momenti d’arte e di storia, meglio se mista a leggenda, come nel caso del Principe di San Severo Raimondo di Sangro.



E dopo tutto questo parlare di superstizione la passeggiata non può non terminare se non con un rito scaramantico: tutto il gruppo sarà coinvolto, appunto, nel recitare un’antica formula dal risultato garantito (o almeno si spera) per scacciare la jella e chissà che non funzioni anche per il maledetto virus.

Prenotazione obbligatoria che può essere effettuata online sul sito dell'assocazione www.insolitaguida.it oppure telefonicamente o via whatsapp al 3389652288