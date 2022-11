Angeli e Demoni Tour: enigmi e misteri nascosti nei luoghi sacri con aperitivo conclusivo

Tratto dall'omonimo best seller di Dan Brown, un percorso intrigante e suggestivo nell’occulto sacro. Tre Chiese, Tre aspetti diversi, il fascino arcano dei luoghi sacri e ancora la bellezza mozzafiato del centro antico di Napoli, con le sue chiese e i suoi enigmi per un unico Tour: "Angeli e demoni".

Dagli albori della creazione due archetipi, simbolo di bene e male, in eterno conflitto che influenzano ogni aspetto dell'animo umano. Tra simbologia e storia, tra misticismo ed esoterismo, un percorso intrigante e suggestivo che si articola nelle viscere del centro storico napoletano, sulle tracce di storie e testimonianze dislocate all'interno delle tre chiese più misteriche: “Basilica di San Domenico Maggiore”, “Basilica di Santa Chiara” e “Chiesa del Gesù Nuovo”. Un viaggio nel cuore della città antica tra rappresentazioni iconografiche, enigmatici messaggi, arcani misteri e segreti celati. «Una passeggiata dallo stampo antropologico ricca di fascino arcano in sospeso tra spirito e materia, luci e ombre, esoterismo e tradizione religiosa». Un tour che svela i suoi segreti sin da subito iniziando dalla basilica San Domenico Maggiore, là dove iniziò il percorso spirituale l’eretico più famoso al mondo, “Giordano Bruno”, luogo del triangolo alchemico e legato ad un duplice omicidio, nel 500’ sede del sant’Uffizio, dei padri che combatterono streghe e demoni. Si arriverà poi presso la Basilica di Santa Chiara, leggendaria per l’armata di Dio, “I Templari”, visiteremo le tombe dei Re e del misterioso segretario regio , Antonio Penne, che ha lasciato segni di un passato legato ai demoni. Ultima tappa del nostro tour sarà la chiesa del Gesù Nuovo, che ci permetterà di scoprire la storia magica ed alchemica della sua facciata fino ai capolavori di arte barocca presenti in essa, ma soprattutto i messaggi di vangeli apocrifi nascosti in essa. Non perdetevi questo coinvolgente tour, una passeggiata tra le più belle chiese di Napoli, alla scoperta delle opere apocrife e della simbologia cristiana e pagana mescolate insieme. Una vera e propria caccia al tesoro nella città dalle 500 cupole, tra indizi e enigmi.

inizio tour ore 10:15 - Durata tour 2 ore

- Luogo d'appuntamento: Napoli - Piazza San Domenico Maggiore vicino l'obelisco (Lato via Benedetto Croce)

COSTI TOUR:

-Intero € 15

-Ridotto € 10 (7 - 13 anni)

-Ridotto studenti € 13

(dimostrare iscrizione all'Ateneo)

Comprende:

• Visita guidata con guida esperta di esoterismo e storia.

• 1 Aperitivo presso un locale rinomato del centro antico

• Radioguide con auricolari sanificanti

