"Gli amori del Commissario Ricciardi" in bici con i Cicloverdi Fiab Napoli

Fiab Napoli Cicloverdi ha già viaggiato in bicicletta, attraverso le storie raccontate da Maurizio de Giovanni. Per San Valentino ci appassioneremo agli amori del commissario Ricciardi ma anche alle locations nelle quali nascono e si svolgono. Non solo quindi la Napoli anni '30 dello scorso secolo, ma anche luoghi e architetture del '700 e dell' '800 napoletano.

L'appuntamento è in piazza Dante alle ore 9,30 partenza inderogabile 9,45 Guida Teresa Dandolo cell. 3387523019

Il percorso è facile tranne che per la salita di Capodimonte. Percorso: Piazza Dante, Via S.Teresa degli Scalzi, Capodimonte, Sanità Galleria Principe di Napoli, via Foria, via Annunziata, Corso Umberto, via San Carlo, Piazza del Plebiscito, via Chiaia, Villa Comunale, Villa Pignatelli. Il ritorno è libero