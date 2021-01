Totò tour, alla scoperta del Rione Sanità

Chi, napoletano e non, non ha mai visto almeno una volta in vita sua uno dei film del Principe della risata? E chi non ha voglia di far rivivere il ricordo che questo grande attore e uomo ci ha lasciato? E' proprio questo lo scopo del tour organizzato Domenica 31 Gennaio ore 10:30 dall'Associazione Insolitaguida Napoli, sempre impegnata a promuovere e valorizzare una Napoli poco convenzionale.

Luogo della passeggiata narrata è il quartiere in cui Antonio de Curtis (in arte Totò) è nato: il Rione Sanità, attraverso un percorso fatto non solo di biografia ma soprattutto di aneddoti svelandovi le più segrete curiosità sul grande attore napoletano.

Partendo proprio dall’ingresso del Rione, Porta San Gennaro, il tour attraversa il coloratissimo quartiere, simbolo del folklore della città, introducendoci lungo i vicoli in cui Totò è cresciuto alla ricerca anche dei murales dedicati a lui e a Sofia Loren che ci forniranno gli elementi per esplorare la sua carriera.

Come la gran parte dei tour ideati e organizzati dall’Associazione Insolitaguida sono previste due simpatiche e dolci pause con degustazioni presso due dei marchi più noti del Rione: il famoso fiocco di neve della pasticceria Poppella e un cioccolatino artigianale dalla storica cioccolatteria Gallucci ( compatibilmente con la normativa anti-COVID in vigore al momento del tour).

Il tour, che si svolgerà in piccoli gruppi e nel massimo rispetto della normativa anti-COVID vigente , prevede un contributo di partecipazione e va prenotato chiamando lo 081 1925 6964 oppure il 3389652288, scrivendo una mail a info@insolitaguida.it o tramite il sito web www.insolitaguida.it, dove è possibile reperire ulteriori informazioni sull’associazione.

Da segnalare che la stessa associazione nello stesso week-end propone un’altra passeggiata narrata molto interessante: sabato 30 Gennaio ore 17:00 Napoli: un fantasma in ogni vicolo. Le insolite vi guideranno in ghost- tour lungo le vie del centro antico di Napoli alla ricerca di storie e aneddoti talvolta divertenti altre volte macabre sugli spiriti che popolano il cuore della città.