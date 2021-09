A Mugnano torna il Subbuteo con il torneo Challenger 150 CDT

A Mugnano torna il brivido della competizione a "punta di dito" con i tornei di Subbuteo e Calcio da Tavolo.

Si disputerà domenica 3 ottobre, a partire dalle 9.30 presso la Palestra Delfino Basket, il torneo individuale Challenger 150 di Calcio da Tavolo. L'evento - rientrante nel circuito ufficiale F.I.S.C.T. / OPES - è organizzato dall'Associazione Culturale Moviarte di Mugnano con le ASD Azzurra99 e Napoli Fighters. Contemporaneamente, si svolgerà anche un torneo amichevole - sempre individuale - di Subbuteo con materiali tradizionali.

Dopo quasi due anni di stop, si riparte quindi nel segno del divertimento (ma in piena sicurezza) con un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di questa straordinaria e amatissima disciplina. Uno scontro all’ultimo tiro per uno gioco-sport che torna alla ribalta appassionando sempre di più anche le nuove generazioni.

L'iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le vigenti normative anti-covid e per l'ingresso alla struttura sarà obbligatorio esibire il Green Pass.

INFO E DETTAGLI:

Sia per il Challenger 150 CDT che per il torneo amichevole di Subbuteo le iscrizioni saranno aperte fino al primo ottobre alle ore 18.30

Per i giocatori iscritti l'accredito e la registrazione sono previste alle ore 8.30, mentre l'inizio del torneo è programmato per le ore 9.30

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...