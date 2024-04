Torna Pompeii Theatrum Mundi: il programma della settima edizione

Presentata al Ministero della Cultura la settima edizione della rassegna Pompeii Theatrum Mundi , un progetto del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e del Parco Archeologico di Pompei, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, del Comune di Napoli, della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli.

Diretta da Roberto Andò, l'edizione 2024 della rassegna si terrà dal 13 giugno al 13 luglio al Teatro Grande del Sito di Pompei.

Quattro spettacoli a firma di importanti registi e artisti della scena nazionale e internazionale, ognuno replicato per tre sere, dal giovedì al sabato sempre alle ore 21.00, quando la magia della sera cala sul sito avvolgendo tutti in un’atmosfera di rara, incomparabile bellezza.

Con i suoi quattro titoli in programma la rassegna estiva del Teatro Nazionale di Napoli conferma la sua natura di vetrina di inedite riletture o rivisitazioni di testi e opere della classicità. "Dunque – scrive il direttore Roberto Andò – la cancellatura di Isgrò come scrittura paradossale e filosofica, una scrittura che impedendoci di vedere eccita il fantasma di un’immagine che non possiamo più abitare, di una parola che non possiamo più leggere; la cecità di Edipo come abissale e tragica impossibilità della verità; la poesia di Lucrezio come ferita e rivelazione di ciò che è accaduto e potrebbe ancora accadere; la Fedra come tragedia della malattia mentale. Pompeii Theatrum Mundi continua a offrire visioni che nel nome del teatro sappiano declinare le tensioni del tempo in cui viviamo, e uno sguardo che sappia ricongiungere il passato al presente e al futuro".

Per il Direttore generale del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel: "Questa settima edizione di Theatrum Mundi, così come la terza di Sogno di Volare (lo spettacolo degli attori adolescenti del territorio che andrà in scena il 25 e il 26 maggio) e il secondo anno in cui il Ministero della Cultura promuove insieme al Comune di Pompei una rassegna di grandi concerti, tutto ciò dimostra che gli Scavi di Pompei sono un luogo “contemporaneo”".

Il Presidente del Teatro Nazionale Luciano Cannito oltre a ringraziare il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano “per l’attenzione speciale che continua a riservare al Festival Pompeii Theatrum Mundi e a questo luogo ricco di storia e di bellezza”, e i Soci fondatori del Teatro Nazionale – il Comune di Napoli, la Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli – “per aver restituito anni fa al Teatro Mercadante quella centralità storica di luogo di produzione, formazione e distribuzione del teatro di eccellenza italiano ed internazionale”, sottolinea come “il direttore Roberto Andò abbia saputo immaginare un cartellone che ancora una volta coniuga la potenza del linguaggio classico che da queste pietre sacre giunge intatta fino a noi, con il sentimento della modernità che del classico si fa interprete e testimone fedele”.

La rassegna

13 – 15 giugno ore 21

ODISSEA CANCELLATA

di Emilio Isgrò

regia Giorgio Sangati

con Luciano Roman

e Clara Bocchino, Francesca Cercola, Eleonora Fardella, Francesca Fedeli, Gianluigi Montagnaro, Antonio Turco

installazione scenica Emilio Isgrò

produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale

27 – 29 giugno ore 21

DE RERUM NATURA

[There is no planet B]

liberamente ispirato al De Rerum Natura di Tito Lucrezio Caro

ideazione, adattamento e regia Davide Iodice

drammaturgia Fabio Pisano

con (in o.a) Aida Talliente, Ilaria Scarano , Carolina Cametti,Maria Teresa Battista, Greta Domenica Esposito, Sergio Del Prete, Wael Habib,

Giovanni Trono, Marco Palumbo, Emilio Vacca

e con la partecipazione straordinaria di ORCHESTRÌA

produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale

4 – 6 luglio ore 21

EDIPO RE

di Sofocle

traduzione Fabrizio Sinisi

adattamento e regia Andrea De Rosa

con (in o.a.) Francesca Cutolo, Francesca Della Monica, Marco Foschi, Roberto Latini, Frédérique Loliée, Fabio Pasquini

produzione TPE – Teatro Piemonte Europa, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, LAC Lugano Arte e Cultura, Teatro Nazionale di Genova, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

11 – 13 luglio ore 21

FEDRA

Ippolito portatore di corona

di Euripide

traduzione Nicola Crocetti

regia Paul Curran

con (in o.a.) Ilaria Genatiempo, Riccardo Livermore, Sergio Mancinelli, Gaia Aprea, Alessandra Salamida, Alessandro Albertin,

Marcello Gravina, Giovanna Di Rauso

produzione INDA – Istituto Nazionale del Dramma Antico

