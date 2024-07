Annullato il concerto di Tony Effe a Napoli: "Non c'entra il bradisismo"

Per motivi tecno-logistici, è stato rinviato il concerto di Tony Effe previsto all’Arena Flegrea di Napoli il 4 luglio, in occasione del Noisy Naples Fest. La notizia dell’annullamento del live era rimbalzata in rete nelle scorse ore, ma non si conoscono ancora le motivazioni. Smentite motivazioni legate al bradisismo nell'area dell'arena.

Il post degli organizzatori: “Tutti gli eventi di Noisy Naples vengono effettuati nella totale sicurezza per gli artisti e il pubblico”.

I fan restano in attesa di conoscere la nuova data del concerto dell'artista.