Nuovo appuntamento per i "Tombolati" di Barbara Karwowska alla Dino Morra Gallery

Dino Morra Gallery via Alabardieri 1 (Ang.Piazza dei Martiri) a Napoli, presenta il libro /progetto "Tombolati" di Barbara Karwowska, Edito da Giammarino Editore, giovedì 4 aprile, alle ore 18:30 nell'ambito del progetto "I_GIOVEDI_IN_GALLERY" a cura di Biancamaria Sparano e della Fondazione Guida alla Cultura.



Quest’opera è la componente cartacea di “Tombolati”, il progetto di Barbara Karwowska, artista nata a Danzica in Polonia, ma da anni residente a Napoli della quale – senza dimenticare le proprie radici – ha assorbito quella napoletanità positiva della quale è perdutamente innamorata. All’interno, i 90 ritratti realizzati dall’artista a soggetti ai quali ha fatto estrarre tre numeri dal tipico panariello della tombola napoletana con il quale ha girato la città (e non solo) a caccia di personaggi, famosi e non, facendogli poi scegliere quello il cui significato nella smorfia avesse la migliore relazione con la persona che lo aveva estratto. Che, a questo punto, veniva da lei dipinto - olio su tela - diventando di fatto il Tombolato di quel numero. Una “pensata” tipicamente napoletana, tra arte e tradizione, che solo a un’anima ormai mediterranea poteva venire in mente. Anzi, in mente-cuore.



“I Tombolati” sono dei desideranti, ecco il senso segreto che vogliono trasmetterci. Ponendosi allo sguardo degli altri, loro stessi guardano attraverso il numero, come fosse una lente da cui contemplare noi, la vita intera che diventa grande nel suo destino di cifra. (cit. lo scrittore Vincenzo Gambardella)



Barbara Karwowska, artista polacca conosciuta come "Fragile Guerriera dell'Arte". Nata a Danzica, ma è residente da oltre 31 anni a Napoli, città della quale è pazzamente innamorata e dalla quale trae continuamente ispirazione per la sua arte che culmina nel progetto "Tombolati" e nella caratterizzazione di un colore tutto suo, tratto proprio dalla tombola napoletana: il "Rosso Karwowska".



La serata sarà accompagnata di alcuni brani musicali di modelli Tombolati (Tony Esposito , Giovanna Panza , Aurora Nebra Pelosi , M'Barka Ben Taleb)

Saranno esposti alcuni ritratti Tombolati.



Interverranno: Gino Giammarino Editore, Domenico Mimmo Condurro presidente A.N.S. dipartimento Campania, Maurizio Vitiello scrittore, critico d'arte, vicepresidente A.N.S. dipartimento Campania, Franco Lista urbanista,artista