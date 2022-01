Tombola Vajassa, ultima replica della 'scostumatissima' tombola napoletana

Dato il grande successo e le richieste da parte del pubblico, sabato 29 gennaio si torna a ridere con l'ultima replica della Tombola Vajassa al Teatro Lazzari Felici.

Per chi non la conoscesse, la Tombola Vajassa è un vero e proprio fenomeno di massa, citato nei libri e consigliato nelle guide turistiche, adottando tutte le misure previste dalla normativa anti-covid. Si tratta della spettacolarizzazione del gioco della tombola così come viene giocato nei “bassi” dei quartieri più popolari ( e per questo più coloriti ) di Napoli esclusivamente da femminielli e donne ( anche se alla Tombola Vajassa possono partecipare anche gli uomini).

Il femmenello estrae i numeri dal panaro proclamando ad alta voce il loro significato secondo la smorfia napoletana. E qui sta il divertimento: man mano che i numeri escono, li associa creando una storia che si forma dalla casualità del sorteggio e dalla sua fantasia!

Il linguaggio utilizzato è quanto di più fantasioso e colorito si riesce a immaginare, senza alcun pelo sulla lingua e ovviamente senza limiti alla fantasia ma soprattutto alla volgarità .... E' la tombola dei femminielli! Ovviamente nel caso della Tombola Vajassa i doppi sensi e le continue allusioni sessuali rimangono ma il Femminiello riesce a farlo senza mai scadere nel volgare esprimendosi in un dialetto napoletano che risulta comprensibile a tutti, perfino da stranieri! I Napoletani e i turisti scelgono la tombola vajassa di Insolitaguida proprio per questo: sano divertimento unito all'allegra compagnia ed un’organizzazione impeccabile.

Ogni spettacolo riserverà sorprese uniche in quanto molto dipende dal pubblico in sala e soprattutto dai numeri che verranno estratti dallo scoppiettante femminiello! Non sono previsti premi in denaro ma solo tantissime risate e premi peperini.

Location dell’evento il caratteristico Teatro dei Lazzari Felici, a Vico Santa Maria dell’Aiuto 17 in pieno centro storico e adeguato alla normativa anti-covid vigente.

Trattandosi di una cena spettacolo a numero chiuso è obbligatoria la prenotazione tramite il sito istituzionale dell’evento www.tombolavajassa.it oppure chiamando/whatsappando il 350 012 1224



Teatro dei Lazzari Felici

Vico Santa Maria dell’Aiuto 17

80134 Napoli

Tel 350 012 12 24

Web www.lazzarifelici.it

Fb Teatro Lazzari