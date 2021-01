Tombola Vajassa della Befana, speciale edizione online

Anche per l'Epifania 2021, l'associazione Insolitaguida propone la tombola dei femminielli, la più irriverente e divertente di tutta Napoli, ovviamente in versione online così da poter giocare comodamente da casa in tutta sicurezza.

La Befana, si sa, tutte le feste porta via ma prima che questo accada c’è il tempo di un’ultima tombola a distanza Mercoledì 6 Gennaio ore 21:00: sì perché quest’anno la più irriverente e divertente tombola dei femminielli napoletani si è adeguata ai tempi ed è diventata online. Si gioca ognuno davanti al proprio computer, smartphone o tablet ma di fatto la condivisone dello schermo e il carisma del femminiello riescono a realizzare una magia unica: creare un’atmosfera gioviale che per un’ora e poco più fa dimenticare la particolare situazione che ci circonda portandoci un po' di allegria e spensieratezza, un vero toccasana!

La specialità di questa tombola è che non si tratta di una semplice visione ma di un vero e proprio gioco spettacolo interattivo dove i giocatori, collegati da ogni parte del mondo, se vogliono, possono fornire il proprio contributo: non sono mancati collegamenti da tutta Europa e persino dall’Australia senza dimenticare i tanti amanti del gioco della tombola napoletana che hanno aggiunto un pizzico di internazionalità alla tumbulella.

Partecipare è molto facile: basta disporre di uno smartphone, tablet o computer; acquistare online preventivamente l'ingresso al "teatro virtuale"; si riceverà via whatsapp o via mail le cartelle e tutte le informazioni per collegarsi e giocare online.

Da precisare che le cartelle sono gratuite così come non sono previsti premi ma solo regali offerti dai vari sponsor, tra cui può capitare anche un buono vacanza per un soggiorno di una settimana per 4 persone.

Per chi non la conoscesse la Tombola Vajassa è la spettacolarizzazione del gioco della tombola così come viene giocato nei “bassi” dei quartieri più popolari ( e per questo più coloriti ) di Napoli esclusivamente da femminielli e donne ( anche se alla Tombola Vajassa possono partecipare anche gli uomini). Il femminiello estrae i numeri dal panaro proclamando ad alta voce il loro significato secondo la smorfia napoletana. E qui sta il divertimento: man mano che i numeri escono, il femminiello li associa creando una storia che si forma dalla casualità del sorteggio e dalla sua fantasia!

Il linguaggio utilizzato è quanto di più fantasioso e colorito si riesce a immaginare, senza alcun pelo sulla lingua e ovviamente senza limiti alla fantasia ma soprattutto alla volgarità.

Per partecipare all'evento a numero chiuso per questioni organizzative (contributo di partecipazione € 10 per 1 o 2 persone; + € 5,00 persona extra) è obbligatoria la prenotazione effettuata preferibilmente con largo anticipo tramite il sito web www.tombolavajassa.it, chiamando lo 081 19256964 oppure il 338 965 22 88 o tramite la pagina FB Tombola Vajassa.