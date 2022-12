La Tombola Scostumata di Peppe Parisi

Giovedì 29 dicembre, alle ore 20, al Teatro Grotta Pignatelli, da non perdere la fantastica tombola scostumata dell’attore/cantante Peppe Parisi che, accompagnato dal suono di chitarra e tammorra, riformulerà la tradizionale 'Tombola dei Femminielli', utilizzando il Panariello e l’estrazione dei numeri per giocare e interagire con il pubblico.

I numeri saranno lo spunto per alternare detti, filastrocche, racconti e canzoni, portati in scena dal comico e irriverente artista, noto al teatro popolare partenopeo per la sua lunga esperienza accanto al Maestro Roberto De Simone. Lo spettacolo darà la possibilità al pubblico di giocare una vera e propria “mano” di tombola.



per info e prenotazioni

339. 4852592

333.5690832