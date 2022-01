La Tombola dei Fantasmi: aspettando la Befana tra storie di fantasmi innamorati

Il 5 gennaio, la tombola natalizia, nell’atmosfera magica del Teatro Il Pozzo e Il Pendolo di piazza san Domenico maggiore, è il filo che lega le storie e le canzoni dello spettacolo “Andar per Fantasmi”. Parole e musica dell’antica tradizione partenopea insieme ad un buffet natalizio.

La storia del Munaciello, di Cola Pesce, della Bella Imbriana, di Re Nasone, la leggenda dell’Uccello Grifone, delle Gazze della Pignasecca e la storia di Maria D’Avalos. E sulle note di Ciaola, Passione, La Carmagnola, Serpe a Carulina, Fenesta Vascia le storie segneranno il passo di questo viaggio nella memoria.

Presi per mano da una compagnia di guitti d’altri tempi partiremo per un viaggio immaginario tra ombre, storie e leggende perse nella nebbia del passato. I personaggi di questo spettacolo hanno un’eternità da raccontare…. se vorrete ascoltarli.

con: Marianita Carfora, Laura Pagliara, Andrea De Rosa, Marco Palumbo, Peppe Papa, Peppe Romano

Costo € 20 a persona

INFO E PREVENDITA: www.ilpozzoeilpendolo.it

CONTATTI: 081.5422088, 347.3607913

Le regole per una serata in piena sicurezza: la riduzione del 30% della capienza consentirà di evitare un'eccessivo affollamento in tutte le fasi della serata. In aggiunta alle disposizioni di legge inerenti l'obbligo del Greenpass, gli organizzatori hanno introdotto l'obbligo, in caso di presenza di minori al di sotto dei 12 anni, della certificazione del tampone nelle 48 ore.