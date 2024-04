Tomba di Dracula, speciale primo maggio: visita al Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova

Un evento unico: uno speciale Napoli Esoterica dedicato al vampiro più famoso di tutti i tempi: Vlad III/Dracula.

Il suggestivo complesso di Santa Maria la Nova, nato per volontà di Carlo I d'Angiò nel lontano 1279 custodisce numerosi misteri tra cui un sepolcro del 1499 appartenente alla nobile famiglia Ferrillo sulla quale si sono concentrati gli studi e le indagini di non pochi studiosi che sono giunti alla conclusione che, proprio questo luogo avrebbe accolto le spoglie mortali del grande impalatore. Visiteremo questo luogo ricco di simbolismi arcani e scopriremo quali e quante tracce sono state lasciate, forse proprio con l'intento di essere identificate da chi ne avesse avuto il potere e la volontà. In particolare, una cappella storica all' interno del piccolo gioiello quale è il cappellone di San Giacomo della Marca avrà molto da raccontarci: un'antica iscrizione, un codice ancora tutto da decifrare. Tracce su tracce ad indicarci un percorso mai scritto eppure tanto evidente agli occhi di chi vorrà vedere. In un tripudio di bellezza daremo spazio al richiamo di un mistero che, anziché svelarsi continua ad addensare interrogativi sulla propria esistenza e su tutti noi.

MERCOLEDÌ 1 MAGGIO alle ore 10:15

Luogo d'appuntamento: Napoli - Piazza Santa Maria la Nova (Davanti la Chiesa di Santa Maria la Nova)

Durata del tour: 1h 45m

Contributo percorso:

-Contributo €15 a persona

-Ridotto €10 (7- 13anni)

-Ridotto studenti universitari €13 (dimostrare iscrizione all'Ateneo)

Compreso nel Contributo:

~ Visita guidata con esperto di esoterismo, arte e storia.

~ Biglietto ingresso al Complesso Monumentale

~ Visita guidata con supporto radio in collegamento con la guida + auricolari monouso.

PER PRENOTARE CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px) Whatsapp 3511258465

