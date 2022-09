Open Day Corso Professionale Alta Cucina & Showcooking

Martedì 4 ottobre le porte della TOFFINI ACADEMY, scuola di cucina al centro del quartiere Chiaia, si apre a tutti coloro che hanno un sogno, DIVENTARE CHEF!

Vi accoglierà lo staff al completo e il direttore didattico Eduardo Estatico presenterà il programma del "Corso professionale di Alta Cucina", come si svolgono i corsi, quali saranno le materie, i docenti, le modalità di accesso ai tirocini formativi, le strutture convenzionate che accoglieranno i nostri allievi chef, il servizio di placement successivo al tirocinio.

Per permettere a tutti di essere seguiti al meglio e di dedicarti l'attenzione che meriti è richiesta una prenotazione all'evento, che non comporta alcun obbligo.



Prenota Ora la tua visita scrivici al numero whatsapp 081665336 oppure ad academy@toffini.it

Potrai richiedere anche un colloquio motivazionale per iscriverti al corso.

Chi effettuerà la propria iscrizione nel giorno dell'Open Day potrà sottoscrivere la formula "Lavoro Garantito*" o sarai rimborsato.



A conclusione della giornata, a partire dalle ore 18:30, ci sarà uno showcooking a 4 mani, con gli chef Antonio Tubelli ed Eduardo Estatico. La Tradizione si mescola all'innovazione nella preparazione di un piatto peculiare della cucina partenopea. Al termine dello showcooking seguirà la degustazione con gli abbinamenti della cantina di Castelvenere CàStelle. La partecipazione allo showcooking è riservata alla stampa e agli iscritti al corso professionale. Info allo 081665336