Da Erminio Sinni a Rosario Miraggio: al Toema un cartellone ricco di eventi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Toema è il nuovo progetto della famiglia Marinaro, da sempre impegnati nel mondo della ristorazione e dell’intrattenimento. La sala “Disco” del Rose And Crown è stata trasformata ad arte in un luogo perfetto per le cene spettacolo e i dj set.

Un ricco cartellone di eventi è pronto a partire: il locale più esclusivo e glamour dell’area vesuviana sorprende col Toema Show.

Si parte il 20 gennaio con Erminio Sinni, cantautore italiano che ha conquistato tutti con la sua intramontabile “E tu davanti a me”, nonché vincitore della prima edizione di The Voice Senior.

Si prosegue sabato 27 gennaio con i Mixed By Erry pronti a scatenare il pubblico con il loro travolgente live. I fratelli Frattasio sono reduci dal grandissimo successo di questa estate che li ha visti protagonisti indiscussi delle piazze più importanti della nostra regione.

Sabato 3 febbraio torna una delle voci più calde ed emozionanti della musica partenopea: Mavi. Con il suo live intimo e pieno di energia, incanta e travolge chi l’ascolta.

Si continua con la voce vibrante di Veronica Simioli che il 10 febbraio sorprenderà con il suo unico e strabiliante show. Ballerini, paillettes e la magia della musica.

Sabato 17 febbraio arrivano i Quisisona: un live unico nel suo genere, pronti a travolgere il pubblico.

Tutti gli eventi sono targati Studio Uno Marketing e prevendono prima la cena spettacolo col TOEMA SHOW, a seguire i live ed infine il DJ Set.

Toema Events l’8 marzo, in occasione della festa della donna, si prepara ad accogliere un grande artista: Rosario Miraggio. Anche in questo caso, si svolgerà prima la cena spettacolo con il TOEMA SHOW, poi il super concerto di Miraggio e a seguire il Dj Set (ingresso con drink).

Prenotazioni ai numeri: 339 475 6558 - 081 771 1511

Prevendita già disponibile per il concerto di Rosario Miraggio.