Time to Time: il nuovo singolo di Andre Blanco

È’ uscito venerdì 7 aprile Time to Time, singolo di Andre Blanco, produttore musicale multiplatino.

Un brano dove diverse culture e lingue si mischiano, creando sonorità nuove e in grado di trasportare l’ascoltatore in un viaggio senza spazio e ne tempo. Brano che fonde la musicalità del dialetto napoletano con quello inglese in un mix sonoro piacevole e mistico al tempo stesso.

Il brano vede la collaborazione di Laioung e Livio Cori. Quest'ultimo sarà in concerto all Auditorium Salvo D’Acquisto al Vomero il prossimo 4 maggio. L'evento è organizzato in collaborazione con Promos Napoli e B&G Art Event Communication Srl e sponsorizzato da Nino Russo gioielleria, Davide Civitiello , KFC Napoli, Go Now Store.