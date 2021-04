Riapre The Spark e lancia partnerhsip con Mondadori: libri, musica e arte

Giovedì 22 aprile il progetto The Spark Creative Hub di Napoli riapre e rilancia inaugurando la sua nuova partnership con il colosso dell’editoria Mondadori.

Il centro polifunzionale dedicato al mondo del design, della fabbricazione digitale, della musica e dell’editoria riapre al pubblico la sua sede di Piazza Bovio 33 a Napoli con un catalogo di più di 15.000 volumi, con l’intento di tracciare un nuovo corso.

Alle ore 10.30 è previsto un punto stampa riservato esclusivamente ai giornalisti con l’architetto Michela Musto, ideatrice del progetto The Spark Creative Hub e degli spazi che lo accolgono, che ripercorrerà il cammino fin qui intrapreso, offrendo un’anteprima delle sue tappe future e delle iniziative legate alla nuova collaborazione con Mondadori.

Dalle 11.30 partirà un programma di incontri con presenza fisica in libreria e online. Questo l'elenco degli eventi della giornata inaugurale:

? 11,50-12,50 Presentazione evento Mondadori/TheSpark con l’intervento di Piero Sorrentino

? 13,00 Presentazione del libro “La vera storia di Martia Basile” di Maurizio Ponticello con lettura di Federica Grimaldi.

? 15,00 Presentazione libro “Preferisco i tacchetti” di Eleonora Goldoni

? 15,45 Presentazione workshop “Coaching letterario” a cura di Ugo Cundari

? 16,30 Presentazione workshop “La tela del ragno” a cura di Nando Vitali

? 17,00 Presentazione “La biblioteca di Babele” a cura di Nando Vitali

? 17,30 Presentazione progetto The Spark Press e del concorso letterario “Le città silenti” con i giurati Nando Vitali, Antonio Menna e Angelo Petrella

? 18,15 Presentazione progetto fine art “Let me tell you” di di Valentina Argìa Socievol, a cura di Roberta Fuorvia

? 19,00 Asta Maker con i prodotti del laboratorio di fabbricazione digitale