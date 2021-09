La magia sbarca a Napoli con "The Illusionist: Escape World"

La magia sbarca a Napoli!

Tre giorni di spettacolo per celebrare un'arte unica nel suo genere: l'illusionismo.

Il compito dell'illusionista è quello di creare la sensazione di un accadimento magico nella mente dello spettatore, generando un sentimento di meraviglia.

L'illusionista studia la psicologia umana per trovare quelle falle attraverso cui può "introdursi".

Effetti scenici, macchinari sorprendenti, sparizioni e materializzazioni, sono solo alcune delle meraviglie a cui poter assistere al Teatro Massimo Troisi di Fuorigrotta a Napoli.

Prima data del tour nazionale 2021/22 degli Heart Illusion, per una produzione firmata Dreamers, lo show ruota attorno alle grandi illusioni, performance che raramente si ha la possibilità di vedere dal vivo in Italia.

L'illusionista Simone Avaltroni Montemaggiore e il suo staff sapranno trasportare il pubblico in una dimensione magica e ricca di suspance. Siete pronti a scoprire la magia?

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...