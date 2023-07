Sabato 30 Luglio 2023 ore 20:30 Villa Fiorentino – Fondazione Sorrento



The Funkin Machine’ in concerto



The Funkin‘ Machine è il progetto dedicato al recupero delle vere sonorità funk, quello anni ’60-’70.



Un avviso di non ordinaria criticità è stato diramato da un singolare gruppo di ‘esperti’ in prossimità di differenti fenomeni atmosferici più o meno localizzati e, soprattutto, ad alta intensità.

Eppure il sole splende forte sulla favela napoletana. “Allerta Meteo” è il primo frizzante album del collettivo The Funkin’ Machine.



La nuova release della Serie Pegaso di Periodica Records è uno spaccato di sonoritàfunk e jazz, dai colori vivaci, buone per ogni ‘stagione’, non importa se piovosa.Un’autentica ondata di calore di note destinata a travolgere gli ascoltatori più attenti, i seguaci della prima ora e i cittadini tutti.



On stage:

Andres Balbucea – voce e tastiere

Alessio Pignorio – chitarra

Vincenzo Lamagna – basso

Andrea De Fazio – batteria

Paolo Bianconcini - percussioni.



Organizzazione, produzione e promozione evento:GSLIVE



info 328 200 5169