The Circus al Maschio Angioino

Il piccolo Teatro Lazzari Felici inaugura la stagione teatrale con uno spettacolo che farà sognare grandi e piccini nella splendida cornice del cortile del Maschio Angioino. Sabato 10 settembre, alle ore 21:00, andrà in scena lo spettacolo The Circus a cura della Compagnia dei Santinbanchi.

The Circus è uno spettacolo circense teatralizzato che miscela le varie arti del circo classico e contemporaneo. La poesia di un’epoca retrò, insieme al predominio dell'arte in tutte le sue forme, crea la giusta sintonia tra realtà e sogno.

Il cuore dello spettacolo si fa vivo di ideali e desideri, in un crescendo di ricchezza emotiva ed artistica.

Divertimento assicurato sia per i grandi che per i più piccini, che non rimarrano semplici spettatori ma verranno coinvolti in vari numeri!

Dato il numero limitato di posti è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando o whatsappando il numero 3500121224, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.