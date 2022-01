The Blue Gospel Singer chiudono il "Natale a Volla"

Orario non disponibile

Venerdì 7 gennaio si svolgerà l'ultima serata degli eventi realizzati per il Natale a Volla. Il coro gospel The Blue Gospel Singer si esibirà presso la Chiesa San Michele. Una serata speciale con tutti i migliori brani di musica corale e pop.

Il concerto sarà anche trasmesso sulla pagina Facebook Viviamo Volla che ha raccontato attraverso le immagini, tutto il periodo gli eventi natalizi.

“Nonostante la situazione emergenziale che stiamo vivendo per motivi legati al covid, abbiamo voluto fortemente proporre degli eventi che creassero intorno alla nostra comunità l’atmosfera del Natale”. Queste le parole del sindaco Giuliano Di Costanzo, che spiega: “Per ogni evento ed incontro abbiamo prestato massima attenzione a rispettare tutte le norme legate al covid. Per questo motivo – continua il primo cittadino - l’ultimo evento sarà anche trasmesso in diretta sui social. Ho assistito personalmente ad ogni manifestazione e sono soddisfatto del lavoro svolto dall’assessore al ramo Giovanna Vigliena”.

L'evento è gratuito ma contingentato seguendo le norme vigenti anti-covid. Si richiede d'indossare la mascherina FFP2, raggiunto il limite massimo di capienza ridotta, non sarà più consentito l'accesso.