Thayla Orefice in "'A bella 'mbriana"

Ricca di novità la terza edizione della rassegna A teatro con gusto dell'Associazione Insolitaguida Napoli al Piccolo Teatro dei Lazzari Felici. Ogni sabato sera (e non solo) uno spettacolo differente, ma sempre all'insegna della napoletanità e del divertimento.

Sabato 25 Febbraio 2023 ore 21:00 vi aspetta Thalya Orefice in 'A Bella 'Mbriana.

La leggenda racconta che lo spirito della “bella ‘Mbriana” porta armonia e serenità e ama stare in compagnia; e la bravissima Thalya farà in modo di far vivere ai partecipanti una serata speciale ricca di di canzoni, aneddoti, poesie, tradizione e passione Partenopea.

Nel corso della serata. sarà servita ai tavoli una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.

Per prendere parte all'evento a numero chiuso. è necessario prenotare chiamando o inviando un whatsApp al 3500121224 oppure tramite il sito web www.lazzarifelici.it