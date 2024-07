Il Tesoro di San Gennaro in concerto a Massa Lubrense per 'Limoni in Festa'

Limoni in Festa sabato 13 Luglio ore 21:00

Largo vescovado – Massa Lubrense (NA)



IL TESORO DI SAN GENNARO in concerto

Un progetto di Salvio Vassallo e Valentina Gaudini, coppia nell’arte e nella vita. Salvio ha una lunga storia come batterista pop, produttore e compositore di colonne sonore, mentre Valentina, che sin da piccola frequentava il maestro Murolo, si diploma alla scuola di teatro drammatico. Forse per questo la loro musica restituisce all’ascoltatore teatralità e una componente cinematografica fondamentale. Salvio ha fatto anche parte del gruppo Spaccanapoli – ensemble di punta dell’etichetta Real World di Peter Gabriel.



Dopo l’esperienza con Spaccanapoli, Salvio dà vita con Valentina a “Il Tesoro di San Gennaro” che riesce a sedurre una gran fetta di pubblico anche fuori dai confini regionali e nazionali, nonché la critica e gli addetti ai lavori. Il progetto si impone sin da subito, come volontà di dare vita ad un viaggio musicale e culturale assolutamente trasversale e ‘inclusivo’ che nasce da incontri, condivisioni e fusioni. “Amore e Guerra” è assolutamente un concerto ‘Crossover’ che si colloca sul confine tra la Controcultura e il Mainstream; parla un linguaggio (il Napoletano) e racconta la musica e le canzoni della tradizione partenopea rileggendoli in chiave moderna.



Un concerto eterogeneo,difficile da incastrare in una categoria perché si respira Dancefloor e al tempo stesso una World Music senza confini, dalla Musica Contemporanea alla Musica Barocca toccando punti che arrivano alla Trance e alla Psichedelia ma il tutto è miscelato in modo così organico da imporsi con una identità unica e propria.



On stage:

Valentina Gaudini (vocals, vocoder)

Salvio Vassallo (vocals, synthesizers, drum machine, programming)

Bruno Tommasello (sax e chitarra).



La rassegna è organizzata dall'associazione Pro Loco Massa Lubrense e dal Comune di Massa Lubrense Il concerto è una produzione Suoni & Scene