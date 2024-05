Parte da Napoli il tour di Teresa Salgueiro con il Solis string quartet

Parte da Napoli, dal Trianon Viviani, venerdì 10 maggio, alle 21, il nuovo concerto di Teresa Salgueiro, con il Solis string quartet, intitolato “Canti naviganti”.

Il recital della grande cantante portoghese, che è stata per un ventennio la solista dei Madredeus, è la quinta puntata di “Il mondo fa tappa a Napoli”, la rassegna del teatro della Canzone napoletana con artisti internazionali che si confrontano con il patrimonio musicale partenopeo.

L’incontro tra Teresa Salgueiro e il quartetto d’archi partenopeo Solis, con la partecipazione del percussionista Rui Lobato, ci porta alla scoperta di un itinerario artistico/musicale tra Napoli e Lisbona, due città-mondo che rivelano di avere tanto in comune.

Il capoluogo partenopeo è un luogo dell’anima che si fa luogo fisico, un antico crocevia di culture, dove gli scambi e gli incontri si intrecciano come i suoi vicoli, dando vita a storie fantastiche raccontate attraverso la musica.

La capitale portoghese è la città dalle finestre semichiuse, dove soffia un leggero ma insistente vento oceanico, terra di grandi partenze e altrettanti ritorni, luogo che, con il fado, ben racconta l’essenza di un popolo coraggioso, di grandi ingegni e navigatori fino alle terre del finimondo.

Il programma propone alcune composizioni originali, nate proprio dall’incontro tra la cantante e il quartetto d’archi, per poi passare in rassegna i capolavori classici, dal ‘500 al ‘900, della melodia napoletana, come Canzone appassiunata di E.A. Mario, e di quella portoghese, come il fado Barco negro del poeta David Mourão-Ferreira, portato al successo da Amália Rodrigues.

Il Solis string quartet è composto dai violinisti Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio, dal violista Gerardo Morrone e dal violoncellista Antonio Di Francia.

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito AzzurroService.net. Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org.