TedX fa tappa a Ischia

Sabato 20 maggio fa tappa ad Ischia TEDx, riuscitissimo format planetario nato per portare in giro per il mondo, e vicino alle comunità locali, lo spirito delle conferenze TED, diffusesi grazie a centinaia di talk che hanno visto la partecipazione dei migliori pensatori ed innovatori del nostro tempo: da Bill Gates ad Isabel Allende, da Jane Goodall al primo ministro inglese Gordon Brown.

La seconda edizione si svolgerà, ancora una volta, presso il Parco del Negombo e avrà come filo conduttore degli speech il tema “Connessioni” nelle sue molteplici accezioni: scienza e tecnologie, cultura e attualità, ambiente e sostenibilità. All’evento parteciperanno alcuni dei principali talenti italiani, tra cui: Angelica Finatti, Yari Cecere, Arianna Ricchiuti, Giuliano Ambrosio, Mara di Noia, Cecilia Iezzoni, Alessandro Tappa, Stefano Gandelli, Pietro Masturzo e Vincenzo Pisano.

"In un momento così complesso per Ischia, abbiamo bisogno di eventi come il TEDxIschia per valorizzare, anche sotto il profilo mediatico, la nostra comunità e la sua tradizione culturale, stimolando riflessioni su come contribuire a costruire un futuro migliore per la nostra isola. Siamo convinti che Ischia abbia tanto da offrire e vogliamo che il nostro evento sia il primo passo per rivalutare il potenziale dell'isola e dei suoi abitanti, incoraggiando il confronto e la cittadinanza attiva”, dichiarano gli organizzatori Alvise Castagna e Fabio Elia.

Per partecipare, occorre riservare il proprio posto sul sito internet www.tedxischia.it