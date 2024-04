Trianon Viviani, annullato il recital di Toquinho. Concerto di chiusura della stagione con Salvador Sobral

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

"Il Trianon Viviani - si legge in una nota del teatro - cancella il concerto di Toquinho per sopraggiunte impossibilità di perfezionare gli accordi contrattuali. Nel chiedere scusa al pubblico, la Direzione comunica che sabato 18 maggio prossimo, alle 21, sarà di scena il cantante portoghese Salvador Sobral nel recital “Timbre” («Timbro»), per l’ultimo appuntamento de Il mondo fa tappa a Napoli – la rassegna con artisti internazionali che si confrontano con il patrimonio musicale partenopeo –, che chiude anche la stagione del teatro della Canzone napoletana".

Sobral, nato a Lisbona nel 1989, nella sua intensa carriera artistica ha, tra l’altro, vinto l’Eurovision song contest nel 2017 con la canzone Amar pelos dois («Amore per tutti e due») scritta dalla sorella maggiore Luísa, segnando così la prima affermazione del Portogallo nella popolare competizione internazionale.

Ospite speciale della serata Enzo Gragnaniello.

Gli abbonati e i titolari di biglietto per il recital di Toquinho possono conservare il tagliando per assistere al concerto di Sobral con Gragnaniello o scegliere di chiederne il rimborso al proprio canale di acquisto.

In tal senso, gli abbonati e i titolari di biglietto acquistato in teatro devono contattare il botteghino, che è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663.

Gli spettatori che hanno acquistato il tagliando presso una prevendita convenzionata devono rivolgersi alla stessa prevendita.

Infine coloro che hanno acquistato il biglietto online devono contattare AzzurroService, telefono 081 5934001 – 081 5939445.