Al Trianon, gli ultimi due appuntamenti dedicati a Raffaele Viviani

Il Trianon Viviani ospita gli ultimi due appuntamenti della rassegna dedicata a Raffaele Viviani: “Sottovoce” (giovedì 25 gennaio) e “La musica dei ciechi”, in prima assoluta (da venerdì 26 a domenica 28 gennaio), rispettivamente per la regia di Ernesto Lama e Gigi Di Luca.

Gli spettacoli vanno in scena alle 21 nei giorni feriali e alle 18 la domenica.

La rassegna rientra nell’azione culturale della fondazione di Forcella volta a valorizzare e promuovere il repertorio dell’autore al quale è peraltro dedicato il teatro, in particolar modo presso il pubblico più giovane.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno del ministero della Cultura, la Regione Campania (fondi ordinari e Poc 2014-2020) e la Città metropolitana di Napoli, con il patrocinio di Rai Campania.

“Sottovoce. Omaggio a Raffaele Viviani” – giovedì 25 gennaio

“Sottovoce. Omaggio a Raffaele Viviani” è un bozzetto in prosa e musica dei più divertenti e commoventi personaggi vivianei, diretto da Ernesto Lama.

Articolato in cinque quadri, lo spettacolo – , in scena al Trianon giovedì 25 gennaio, alle 21 – si dipana tra altrettanti temi delle poetica dell’Autore: la festa di Piedigrotta, gli innamorati, il lavoro, i guappi e il varietà.

«In questo omaggio a Viviani – spiega il regista – mettiamo anche in scena la morte, facendo trionfare la vita attraverso dei semplici ma efficaci cambi d’abito: la camicia bianca per esempio simboleggia le morti sul lavoro, o ancora le donne che diventano uomini con indosso una cravatta per simboleggiare la loro forza e al tempo stesso la loro grazia. Il mondo non è maschio, ma è femmina. E l’uomo è solo di supporto a questa splendida figura».

Con lo stesso Lama sono in scena Marina Bruno ed Elisabetta D’Acunzo, con il pianista Giuseppe Di Capua.

Sottovoce è prodotto da Mb concerti.

“La musica dei ciechi” – da venerdì 26 a domenica 28 gennaio

Venerdì 26 gennaio, alle 21, il Trianon Viviani ospita, in prima assoluta, “La musica dei ciechi”, un progetto teatrale scritto e diretto da Gigi Di Luca intorno al testo di Raffaele Viviani.

Scritto nel 1928, La musica dei ciechi è un dramma sulla condizione dell’emarginazione e della povertà, dello sfruttamento ma anche della difesa etica e morale dei più deboli.

«Questa messa in scena parte da Viviani per andare oltre Viviani – spiega il regista Gigi Di Luca –, per cercare connessioni con altri mondi musicali e con altre storie di fragilità e di diversità».

Lo spazio è vuoto, nudo, quasi a delineare una distanza incolmabile tra la presenza e l’assenza di una vita umana. In mezzo al nulla ecco i ciechi, i mezzi ciechi, gli emarginati, le anime parlanti accomunati da uno stesso destino, da un bisogno di aggrapparsi gli uni agli altri per sopravvivere.

«Non c’è speranza in loro, se non la ricerca dell’amore, della poesia che la tragedia della vita nasconde e sotterra sotto un velo di indifferenza – prosegue Di Luca –, ma c’è la musica che li trascina e li eleva a classe superiore e c’è il silenzio, che forse è, la vera musica dei ciechi».

Lo spettacolo, presentato al Trianon Viviani in prima assoluta, è prodotto dalla Bazzarra e vede in scena Antonella Morea, nel ruolo di Nannina, moglie del contrabbassista Ferdinando, Roberto del Gaudio, che interpreta Ferdinando, Lello Giulivo è l’impresario accompagnatore don Alfonso e Ivano Schiavi l’ostricaro Vucella.

Le musiche, curate da Gigi Di Luca e Mimmo Maglionico, sono eseguite dallo stesso Maglionico (fiati), Roberto Trenca (chitarra) e Vittorio Cataldi (fisarmonica).

La voce fuori campo è di Pamela Villoresi.

Le scene sono di Maria Teresa D’Alessio e Michele Lubrano Lavadera, i costumi sono firmati da Giovanna Napolitano e le luci da Gianni Caccia.

Repliche sabato 27, alle 21, e domenica 28 gennaio, alle 18.

biglietti e abbonamenti

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito AzzurroService.net.

È ancora possibile acquistare la speciale card di abbonamento, Emozione Trianon, che consente al sottoscrittore di assistere in platea a quattro spettacoli a scelta, in programma nel 2024, a soli 50 euro (sono esclusi gli eventi speciali). L’abbonamento è acquistabile esclusivamente presso il botteghino del teatro, che è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica, dalle 10 alle 13:30.

Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org.