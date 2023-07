Teatro Tram, presentata la Stagione 2023/2024: venti spettacoli in scena con tre grandi percorsi

Al via a ottobre la stagione 2023/2024 del Teatro TRAM di via Port'Alba: nelle 21 settimane di programmazione, dal 20 ottobre 2023 al 30 aprile 2024, saranno 20 gli spettacoli in scena, di cui 9 debutti assoluti, 18 prime cittadine e 3 produzioni originali.

Il ricco cartellone è stato suddiviso in tre percorsi intrecciati: la programmazione ordinaria, il focus Classico Contemporaneo e il focus Le cose come stanno.

La programmazione ordinaria proporrà 11 spettacoli scelti come sempre tra le realtà più interessanti del panorama teatrale indipendente napoletano e nazionale: si inizia il 20 ottobre con Guernica Bombing, la nuova produzione del Teatro dell’Osso, uno spettacolo scritto e diretto da Mirko Di Martino che vedrà il ritorno in scena di Orazio Cerino in un monologo di teatro civile, tanto storico quanto attuale. Uno spazio tutto per sé avrà lo spettacolo vincitore del premio Regista con la A 2023: Umana, di Francesca Esposito, che andrà in scena al TRAM il 4 e 5 novembre 2023.

A dicembre sarà la volta di Open Mic Farm, una versione di Animal Farm di George Orwell riscritta da Gianluca Ariemma, spettacolo vincitore del Festival di regia Fantasio. Le poesie di Jim Morrison diventeranno il testo di Pensiero elettrico, lo spettacolo inedito di Francesco Lonano che tornerà al TRAM dopo il successo di Salomè nella scorsa stagione. Subito dopo, ancora a dicembre, il Tram ospiterà il nuovo testo di Antonio Mocciola, Dispacci da Mosca, un racconto dell’attualità attraverso il consueto sguardo intimo e insolito dell’autore.

La programmazione di gennaio sarà aperta da La pietra oscura di un autore spagnolo, Alberto Conejero, presentato dalla compagnia salernitana diretta da Pasquale De Cristofaro. Un altro debutto, invece, sarà Invisibili di Michele Iazzetta e Gennaro Monforte, ispirato ai testi di Mrozek. A febbraio la sala di via Port'Alba accoglierà uno spettacolo nato nell’ambito dell’edizione 2022 del premio Regista con la A: Monica. Odellalibertà di Francesca Fedeli, un racconto divertente e emozionante della grande Monica Vitti.

Sarà un gradito ritorno anche Antimo Casertano, autore e interprete dello spettacolo I cinque figli, tratto da una novella di Giambattista Basile. A marzo debutterà Andromac(hi)a, il nuovo spettacolo di Valeria Impagliazzo ispirato al mito classico. Sarà poi la volta di Per lei. Nel giorno del suo compleanno del romano Francesco Bianchi, una nuova interessantissima voce del teatro contemporaneo. Infine, la programmazione ordinaria sarà chiusa dall’ultimo debutto della stagione: Triolagnìa di Nello Provenzano, questa volta nelle insolite vesti di autore e regista.

Il focus Classico contemporaneo proporrà 4 spettacoli che offrono una versione rivisitata dei grandi testi del passato. A novembre andrà in scena Le donne sono mostri con la regia di Angela Rosa D’Auria, un bellissimo testo scritto da Marina Salvetti che racconta i miti “mostruosi” femminili con lo sguardo al presente. Durante il periodo delle feste tornerà in scena ‘A puteca de’e leggende napulitane di Diego Sommaripa in una versione rinnovata, con altre storie e un altro formidabile cast. A gennaio Titti Nuzzolese e Roberta Misticone racconteranno a modo loro il grande poema omerico in Signora Odissea; e ad aprile Antonio Iavazzo porterà in scena il capolavoro di Ionesco Le sedie.

Il focus Le cose come stanno proporrà 4 monologhi che raccontano il presente con uno sguardo lucido e ironico. L'apertura nel mese di novembre sarà affidata a Burla di e con Viola di Caprio, che darà voce alle ansie e alle aspettative di una spogliarellista. Il secondo spettacolo sarà a febbraio: L’ammore che d’è. Storie di un femminiello napoletano di Silvio De Luca, interpretato da Lila Esposito, un racconto ironico, a volte cinico e a volte tenero. La realtà cruda del neofascismo farà l’ingresso al TRAM con Settantuno di Riccardo Pisani con Nello Provenzano, uno sguardo sul razzismo contemporaneo costruito a partire dai post violenti diffusi sui social. A concludere il percorso, Roberta Frascati proporrà RECordare, uno spettacolo intimo condotto sul filo della memoria con la regia di Anna Chiara Senatore.

IN FOTO: Signora Odissea

IL PROGRAMMA

dal 20 al 22 e dal 27 al 29 Ottobre 2023

GUERNICA BOMBING

scritto e diretto da Mirko Di Martino

con Orazio Cerino

disegno luci Tommaso Vitiello

nuova produzione Teatro dell'Osso | TRAM

dal 4 al 5 Novembre 2023

Premio Regista con la A 2023

UMANA

testo e regia di Francesca Esposito

con Clara Bocchino, Anna Bocchino, Taras Nakonechnyi, Lucio De Cicco, Carmela Ioime

musiche originali Cristian Sommaiuolo Pastore

aiuto regia Adriana D'Agostino

scenografia Filippo Stasi

produzione Teatro Nudo

progetto nato nella Scuola Elementare del Teatro_Conservatorio popolare per le arti della scena ideato e diretto da Davide Iodice

dal 17 al 19 NOVEMBRE 2023

Per Le cose come stanno

BURLA

testo, regia, interpretazione di

Viola Di Caprio

dal 24 al 26 NOVEMBRE 2023

Per Classico contemporaneo

LE DONNE SONO MOSTRI

scritto da Marina Salvetti

con Roberta Astuti, Sara Giglio, Valeria Impagliazzo, Roberta Lista

regia di Angela Rosa D’Auria

produzione Teatro dell'Osso | Teatro TRAM

dall'1 al 3 DICEMBRE 2023

OPEN MIC FARM

da Animal Farm di George Orwell

testo e regia di Gianluca Ariemma

con Giulia Messina, Salvo Pappalardo, Gianluca Ariemma

scenografia Francesco Fassone

costumi Ortensia De Francesco

musiche originali Marcello Massa

produzione EstroTeatro – Fantasio Festival di Regia

foto Elena Pegoretti

grafiche Gianrolando Scaringi

spettacolo vincitore della XXIII edizione del Fantasio Festival di Regia

dall'8 al 10 DICEMBRE 2023

PENSIERO ELETTRICO

tratto da manoscritti, poesie, interviste di Jim Morrison

testo e regia di Francesco Lonano

con Valerio Lombardi, Livia Bertè

con il sostegno di Teatro TRAM

dal 15 al 17 DICEMBRE 2023

DISPACCI DA MOSCA

Qualcuno deve morire

da un'idea di Roberto Schena

drammaturgia Antonio Mocciola

con Giuseppe Brandi, Gregorio Del Prete, Emanuele Di Simone, Roberta Germoglio, Francesco Petrillo, Graziano Purgante

e con la partecipazione di Armando Aubry, Gianluca Bosco, Martina De Paola ed Arcangelo Orefice

regia di Giuseppe Cerrone

aiuto-regia Sissy Brandi e Barbara Lafratta

costumi Sandra Banco

presentato da Roberto Schena e Mentite Spoglie

dal 22 DICEMBRE 2023 al 7 GENNAIO 2024

Per Classico contemporaneo

'A PUTECA DE'E LEGGENDE NAPULITANE

Nuova Edizione

cast in via di definizione

regia di Diego Sommaripa

produzione Resistenza Teatro & Musiciens

dal 12 al 14 GENNAIO 2024

LA PIETRA OSCURA

di Alberto Conejero

traduzione di Simone Trecca

con Andrea Palladino e Alessandro Tedesco

regia e scene di Pasquale De Cristofaro

audio e luci Gabriele Bacco

costumi Massimiliano Costabile

produzione Idea Live APS



dal 19 al 21 GENNAIO 2024

Per Classico contemporaneo

SIGNORA ODISSEA

di e con Roberta Misticone e Titti Nuzzolese

elaborazione musicale e musica dal vivo di Francesco Santagata

duello e coreografia M° Flaviomassimo Grumetti

costumi Im/perfetta teatro e Sohobags

disegno luci Tommaso Vitiello

realizzazione maschere Sergio Misticone

produzione im/perfetta teatro

dal 26 al 28 GENNAIO 2024

INVISIBILI

liberamente tratto da Emigranti di Slawomir Mrozek

riscrittura di Michele Iazzetta e Gennaro Monforte

regia di Gennaro Monforte

con Michele Iazzetta e Antonio Dell’Isola

produzione Gimmick Production

dal 2 al 4 FEBBRAIO 2024

MONICA - ODELLALIBERTA'

testo e regia di Francesca Fedeli

con Martina Carpino e Francesca Fedeli

dal 9 all'11 FEBBRAIO 2024

Per le cose come stanno

L'AMMORE CHE D'È

Storie di un femminiello napoletano

di Silvio De Luca e Isabella Pinto

con Lila Esposito

regia di Manuela Cherubini

dal 23 al 25 FEBBRAIO 2024

I CINQUE FIGLI

Favola per attore padre

ispirata ad una novella de Lo Cunto de li cunti di Giambattista Basile

testo, regia, interpretazione di Antimo Casertano

musiche live Gianluca Pompilio

aiuto regia Daniela Ioia

costumi Olga Brandi

uno spettacolo Compagnia Teatro Insania

dall'1 al 3 MARZO 2024

Per le cose come stanno

SETTANTUNO

drammaturgia collettiva con la partecipazione dei più feroci leoni da tastiera

con Nello Provenzano

regia Riccardo Pisani

voce fuori campo Simona Pipolo

disegno luci Gaetano Battista

contributi foto e video Luca Scarpati

assistente alla regia Angela Rosa D’auria

produzione Contestualmente Teatro

con il sostegno del Nuovo Teatro Sanità

dall'8 al 10 MARZO 2024

Per le cose come stanno

RECORDARE

scritto e interpretato da Roberta Frascati

regia di Anna Chiara Senatore

disegno luci Victoria De Campora

musiche e arrangiamenti Antonino Armagno

dal 15 al 17 MARZO 2024

ANDROMAC(HI)A

ispirato a Omero, Euripide, Heiner Müller, Jean Cocteau

drammaturgia di Armando Rotondi

con Valeria Impagliazzo

regia di Valeria Impagliazzo e Armando Rotondi

produzione Opificio delle Teste Dure

in collaborazione con Associazione Culturale IDEA Culture e Institute of the Arts Barcelona

dal 22 al 24 MARZO 2024

PER LEI, NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO

scritto e diretto da Francesco Bianchi

con Gerardo Benedetti e Monica Buzoianu

dal 5 al 7 APRILE 2024

Per Classico contemporaneo

LE SEDIE

tratto dal testo di Eugene Ionesco

adattamento e regia di Antonio Iavazzo e Gianni Arciprete

con Gianni Arciprete e Licia Iovine

assistente alla regia Giorgio Fabozzo

audio e luci Antonio Ferraro

produzione Il colibrì

dal 26 al 28 APRILE 2024

TRIOLAGNÌA

testo e regia di Nello Provenzano

Biglietti:

intero € 13,00

ridotto € 10,00 (under 26 e over 65)

Abbonamento ordinario

11 spettacoli: € 88

Abbonamento Le cose come stanno

4 spettacoli: € 32

Abbonamento Classico contemporaneo

4 spettacoli: € 32

Card

6 spettacoli a scelta: € 48

Orari degli spettacoli:

Venerdì ore 21.00

Sabato ore 19.00

Domenica ore 18.00

info e prenotazioni

wapp 342 1785 930

email tram.biglietteria@gmail.com

TRAM Teatro Ricerca Arte Musica

diretto da Mirko Di Martino

via Port'Alba 30 Napoli

www.teatrotram.it