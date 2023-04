Al Totò con Marco Lanzuise e Salvatore Turco arriva "The Mast"

Cercando di farsi spazio tra il fermento cittadino e i cambi di programma dovuti alla conquista del terzo scudetto del Napoli, il teatro Totò il 28 aprile alle 21.00 e poi il 29 alle 17.30 e alle 21.00; il 5 maggio alle 21.00, e infine il 6 maggio alle 17.30 e 21.00 e il 7 maggio alle 18.00 e alle 21.00, presenta, “The Mast- Cercasi operaio con voglia di lavorare”, il nuovo spettacolo di e con Marco Lanzuise e Salvatore Turco, diretto dallo stesso Marco Lanzuise.

In scena con Anna D'Auria, Ciro Palma, Angela Russo e la partecipazione straordinaria di Massimo Salvetti, il lavoro, dopo i grandi consensi ottenuti in televisione e sulle piattaforme web arriva nello spazio diretto da Gaetano Liguori, proponendo in palcoscenico la saga di episodi in cui si racconta comicamente il mondo del lavoro, strizzando l’occhio alla satira sociale.

Protagonisti saranno ovviamente don Pasquale, interpretato da Marco Lanzuise, severo proprietario di azienda “sui generis” ed il suo dipendente “modello”, interpretato da Salvatore Turco, che cerca senza successo di far valere i suoi diritti di instancabile lavoratore. Per tutti una pochade trascinante e divertente dove non mancheranno le risate e i colpi di scena.