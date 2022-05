Il Teatro Totò festeggia 25 anni di comicità: Gino Rivieccio maestro di cerimonia

Inserito nel novero dei luoghi artistici più amati della città, il Teatro Totò celebra le nozze d’argento con 25 anni di passionale attività al servizio di Napoli e del pubblico napoletano. Un'occasione ricca di fascino e memorie che, a partire da giovedì 12 maggio alle ore 21, sarà celebrata con un spettacolo per ricordare, accompagnati da un maestro di cerimonie come Gino Rivieccio, tutti gli attori e le produzioni che in questi anni hanno caratterizzato le diverse stagioni del teatro.

Uno spazio del popolo sulle tracce e nel nome del grande ispiratore, Principe Antonio de Curtis, in arte “Totò”, capace con la direzione artistica di Gaetano Liguori, di dedicare da sempre ai suoi amici dei momenti ricchi di emozioni, qualità, risate e novità. Forte del grande pubblico da sempre suo principale sostenitore, imponendosi nel quartiere di Foria come polo culturale e sociale anche con la sua Scuola di Teatro, il Teatro Totò, per questi suoi primi 25 anni ha sempre confermato la sua apertura alla città e ai napoletani nel nome del buon teatro. Ed è con queste premesse che da giovedì 12 maggio, fino a domenica 22, per festeggiare il significativo anniversario, in scena ci sarà uno spettacolo capace di attraversare i momenti più importanti del “Totò” con la riproposizione di foto e filmati, tra cui (troppi per citarli tutti) compariranno antichi amici come Aldo e Carlo Giuffrè, Carlo Croccolo, Enzo Cannavale, Isa Danieli, Rino Marcelli, Peppe Barra, Paolo Villaggio, Paolo Rossi, Gianfranco D’Angelo, Pamela Prati, Pippo Franco, Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Teo Teocoli ed Elio e le Storie Tese. Presentati da un conduttore d'eccezione come Gino Rivieccio, che forse, più di ogni altro, ha intrecciato parte del suo percorso con l’attività del teatro Totò, ad essere riproposti e recitati dal vivo dai tanti ospiti saranno alcuni degli sketches più comici delle produzioni teatrali degli ultimi 25 anni.

Con la leggerezza e la maestria che tutti gli riconoscono, Gino guiderà gli spettatori tra i diversi momenti dello spettacolo. Al suo fianco ci saranno Davide Ferri, Francesca Marini, Massimo Masiello e Lello Pirone. I testi sono di Giovanna Pignieri, le coreografie di Ettore Squillace e la regia di Enzo Liguori. Uno show divertente e struggente allo stesso tempo che, come ciliegina sulla torta, ogni sera, proporrà gli auguri al Teatro Totò di un popolare ospite a sorpresa.