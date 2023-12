Al Teatro Serra «La stranissima coppia»: satira sulle relazioni

Al Teatro Serra di Napoli, si fa satira sulle relazioni e la paura di rimettersi in gioco dopo una separazione con «La stranissima coppia» testo scritto da Diego Ruiz che ha riscosso un grande successo in tutta Italia, nel nuovissimo allestimento prodotto dall’Associazione culturale «Viva Flegrea», che debutta nello spazio culturale di Fuorigrotta in Via Diocleziano 316, con Noemi Giangrande e Diego Consiglio che ne cura anche la regia. Dal 15 al 17 dicembre (venerdì e sabato ore 21:00, domenica ore 18:00).

L'autore propone un’analisi dei rapporti di coppia, rivolgendo il suo sguardo divertito ai “single forzati”; uomini e donne che si ritrovano, loro malgrado, improvvisamente soli, con l’assoluta necessita? di rifarsi una vita sentimentale, ma con l’inevitabile istinto di difendersi dalle frecce avvelenate di Cupido.

Persone in cerca d’amore ma con il terrore di trovarlo, che vogliono rimettersi in gioco, ma non sanno più giocare, rese insicure dall’età, dalle ferite della vita, dal tempo che è passato. Proprio come i protagonisti della pièce, Diego e Milena, due persone con un matrimonio in frantumi alle spalle. È il loro primo appuntamento, si sono preparati a lungo e si aspettano molto da questa serata. Saranno pronti a cedere di nuovo alle sinuose tentazioni dell’amore? O è ancora troppo presto? Riusciranno almeno a nascondere ansie e pregiudizi e a risultare affabili e seducenti come si erano ripromessi?

«È uno spettacolo molto divertente che racconta di due persone separate le quali, tramite una conoscenza in comune, combinano un appuntamento al buio, cercando di non sbagliare e fare buona impressione. Con risultati esilaranti» spiega il regista. «I due personaggi danno vita a situazioni paradossali, a causa delle loro manie, dei continui cambiamenti d’umore a cui vanno soggetti, del senso di disadattamento nei confronti del mondo, che si portano dietro» conclude l’interprete.

Uno spettacolo per tanti. Per tutti.



«Con la luce negli occhi»

di Diego Ruiz

con Diego Consiglio e Noemi Giangrande

regia Diego Consiglio

Venerdì 15 dicembre 2023, ore 21:00

Sabato 16 dicembre 2023, ore 21:00

Domenica 17 dicembre 2023, ore 18:00



Contatti: teatroserra@gmail.com, 347.8051793

