Al San Ferdinando, la Buvette di EVA: per sostenere l’autonomia economica delle donne in uscita dalla violenza

Nuova iniziativa della Cooperativa sociale EVA per assicurare l’inserimento lavorativo delle donne seguite dai 5 centri antiviolenza e accolte nelle 3 case rifugio gestite in Campania.

Lunedì 18 dicembre alle ore 19.30, con un evento organizzato in collaborazione con il Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e con la Fondazione Una Nessuna Centomila, inaugura al Teatro San Ferdinando di Napoli La Buvette di EVA, sorella dell’omonima caffetteria già attiva nel Teatro Mercadante, un’espansione resa possibile dal sostegno della Fondazione Con il Sud attraverso il progetto ROSE - Reti per l'Occupazione, la Salute e l’Empowerment.

A tagliare il nastro Daniela Santarpia e Lella Palladino della cooperativa EVA, il prof. Stefano Consiglio, presidente della Fondazione Con il Sud, la vice presidente vicaria del Teatro di Napoli - Teatro Nazionale Stefania Brancaccio, la presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila Giulia Minoli. E con la partecipazione straordinaria di Cristina Donadio, Lucariello, Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio,

“La partnership con il Teatro di Napoli – Teatro Nazionale”, spiega Daniela Santarpia, presidente della cooperativa EVA, “iniziata lo scorso anno con l’apertura de La Buvette di Eva al Teatro Mercadante, è risultata vincente. Le donne che lavorano a La Buvette di EVA vengono da storie di violenza e l'opportunità di un lavoro stabile arriva al termine di un percorso di ricostruzione di sé presso i centri antiviolenza. Inoltre qui siamo in un teatro, un posto che trasuda arte, cultura e storia, e anche questo contribuisce a cambiare l’orizzonte verso cui si muove il percorso di una donna che sceglie di lasciarsi paura e violenza alle spalle e iniziare una nuova vita”.

“Sostenere i centri antiviolenza, i percorsi di autonomia economica delle donne in uscita dalla violenza, attivare il mondo della cultura, della musica, del teatro e del cinema per contribuire a promuovere la prevenzione della violenza maschile contro le donne sono la mission della Fondazione Una Nessuna Centomila. La Buvette di Eva tiene insieme tutti questi elementi e valorizza lo straordinario lavoro della cooperativa EVA, da anni attiva in Campania nella gestione di centri antiviolenza, case rifugio e laboratori di inserimento lavorativo”, afferma Giulia Minoli, presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila

“L’inaugurazione della nostra seconda buvette, nel solco delle diverse iniziative di È un’impresa dire NO alla violenza realizzate in beni confiscati alla camorra, ci consente di mostrare la possibilità per le donne di uscire dalla violenza anche in contesti territoriali difficili come il nostro e di continuare a sperimentare pratiche di lavoro sociale in grado di produrre, insieme al contrasto delle disuguaglianze di genere, sviluppo locale, economia circolare e sostenibile”, spiega Lella Palladino, socia fondatrice della cooperativa EVA nel 1999, referente del progetto ROSE, fondatrice e vicepresidente della Fondazione Una Nessuna Centomila.

Per il direttore artistico del Teatro di Napoli - Teatro Nazionale Roberto Andò: “L’apertura de La Buvette di Eva al Teatro San Ferdinando segna una continuità con l’attività svolta al Mercadante e restituisce al pubblico uno spazio di ristoro che mancava da anni. Per il teatro Nazionale di Napoli il legame con la cooperativa e’ una proiezione nella società attraverso il lavoro di donne straordinarie che non possono essere lasciate sole”.

“Siamo molto contenti e soddisfatti dell’apertura de La Buvette di Eva nel nostro meraviglioso Teatro San Ferdinando, ma siamo oggi anche felici di contribuire in maniera fattiva al reinserimento delle donne colpite da violenza nel mondo del lavoro. Un lavoro che le onora e le rende libere. E onora noi, la nostra istituzione teatrale, l’averle con noi. La Buvette di Eva è già presente al Teatro Mercadante e da lunedì 18 dicembre anche nel Teatro voluto da Eduardo”, sottolinea Luciano Cannito, presidente del Consiglio di amministrazione del Teatro di Napoli - Teatro Nazionale.