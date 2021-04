Il Teatro San Carlo riapre al pubblico: da La Traviata a L’Elisir d’amore

Sono 33 gli spettacoli e 19 gli eventi che scandiscono la nuova programmazione dal 14 maggio al 31 luglio 2021 del Teatro di San Carlo.

Il Lirico di Napoli riapre dunque con il pubblico in presenza dopo l’annuncio della Campania in zona gialla.

Si comincia venerdì 14 maggio alle ore 19.00 con La Traviata di Giuseppe Verdi in forma semiscenica, con la regia di Marina Bianchi e la direzione di Karel Mark Chicon.

Protagonista nei panni di Violetta Valéry il soprano Ailyn Pérez che si alternerà con Aleksandra Kurzak, il tenore Leonardo Caimi che si alternerà con Ivan Magrì nel ruolo di Alfredo Germont e George Gagnidze in quello di Giorgio Germont. Nel cast anche Mariangela Marini (Flora Bervoix), Michela Petrino (Annina), Lorenzo Izzo (Gastone), Nicolò Ceriani (Il barone Douphol), Donato Di Gioia (Il marchese d’Obigny), Enrico Di Geronimo (Il dottor Grenvil). Repliche fino al 23 maggio. In calce la locandina completa.

Sempre all’interno del teatro sabato 29 maggio ore 19.00 Juraj Valuha dirigerà l’Orchestra del Teatro di San Carlo nella Sinfonia n. 2 in re maggiore op.73 di Johannes Brahms e in Langsamer Satz di Anton Webern.

E ancora: sabato 5 giugno alle 19.00 Josè Luis Basso dirigerà Carmina Burana di Carl Orff e domenica 6 giugno alle 18.00 è in calendario il recital del violinista Renaud Capuçon con al pianoforte Guillaume Bellom.

In programma la Sonata in la maggiore n. 1 per violino e pianoforte, Op. 13 di Gabriel Fauré, la Sonata n. 1 in re minore per violino e pianoforte, Op. 75 di Camille Saint-Saëns e la Sonata in la maggiore per violino e pianoforte di César Franck.



La programmazione del Massimo napoletano culminerà con la Stagione Estiva all’aperto grazie all’iniziativa Regione Lirica che vedrà sul palcoscenico in Piazza del Plebiscito le star internazionali della lirica: tra gli altri Elīna Garanča protagonista in Carmen di Georges Bizet (il 25 e il 27 giugno) e Anna Netrebko, Luca Salsi, Anita Rachvelishvili, Yusif Eyvazov impegnati ne Il Trovatore di Giuseppe Verdi (il 15 e il 17 luglio) diretti rispettivamente da Dan Ettinger e Marco Armiliato. Domenica 4 luglio sempre in Piazza del Plebiscito è in programma il balletto Da Petipa a Nureyev, a cura della nuova direttrice del Corpo di Ballo Clotilde Vayer mentre mercoledì 7 luglio Juraj Valčuha dirigerà l’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo nella Suite n. 2 da Spartacus di Aram Khachaturian e nella cantata di Sergej Prokof'ev Alexander Nevskij Op. 78. Solista il mezzosoprano Ekaterina Semenchuk. Maestro del Coro Josè Luis Basso.

Infine si torna in teatro dal 25 al 31 luglio con L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti per la regia di Damiano Michieletto con la direzione di Riccardo Frizza. Protagonisti Rosa Feola (Adina), Xabier Anduaga (Nemorino), Gabriele Viviani (Belcore) e Nicola Alaimo (Dottore Dulcamara) e Francesca Benitez (Giannetta).

La Stagione Estiva del Teatro di San Carlo non si limita agli eventi in Piazza del Plebiscito ma, grazie al progetto Regione Lirica vedrà protagonista la grande musica su tutto il territorio campano.

Previsti concerto con l’Orchestra del Teatro di San Carlo anche nell’ambito del Ravello Festival.

Il Teatro di San Carlo riapre anche alle visite guidate nei weekend: ogni venerdì, sabato e domenica, a partire da venerdì 30 aprile, sarà possibile riscoprire la bellezza del Lirico più antico d’Europa e del Museo MeMUS.

La Fondazione Teatro di San Carlo rende noto che Giuliano Libero Scalisi è il nuovo Responsabile delle masse artistiche.

FOTO: Teatro San Carlo ©Mario Wurzburger