San Carlo, riprende anche la Stagione di Concerti

Dopo il successo de La Traviata di Giuseppe Verdi che ha fatto registrare il tutto esaurito, riprende anche la Stagione di Concerti al Teatro di San Carlo con tre appuntamenti di grande pregio.

Sabato 29 maggio ore 19.00 torna sul podio dell’Orchestra del Teatro di San Carlo il direttore musicale Juraj Valuha per un programma che include The Unanswered Question, brano del compositore americano Charles Ives, Langsamer Satz per orchestra d'archi di Anton Webern e la Sinfonia n. 2 in re maggiore Op. 73 di Johannes Brahms.

Sabato 5 giugno alle ore 19.00 sarà la volta dei Carmina Burana di Carl Orff, composizione tra le più conosciute al mondo, molto utilizzata dal mondo del cinema come colonna sonora.

L’esecuzione, nella versione per soli, coro due pianoforti e percussioni vedrà protagonista il Coro del Teatro di San Carlo diretto da José Luis Basso.

Domenica 6 giugno alle ore 18.00 un virtuoso del violino, Renaud Capuçon, con al pianoforte da Guillaume Bellom eseguirà Sonata in la maggiore n. 1 per violino e pianoforte, Op. 13 di Gabriel Fauré, Sonata n. 1 in re minore per violino e pianoforte, Op. 75 di Camille Saint-Saëns e Sonata in la maggiore per violino e pianoforte di César Franck.

Anche per le domeniche di giugno prosegue Canta con Me...Mus il nuovo format del Museo del Teatro di San Carlo rivolto ai più piccoli, per avvicinare i bambini all'arte del canto. Ogni domenica mattina al MeMus alle ore 10.00 (con eventuale secondo turno alle ore 11.00) sarà possibile partecipare ad un percorso narrativo dedicato alla mostra Fiabe al Museo, attraverso il quale i bambini potranno scoprire la magia delle favole messe in scena sul palcoscenico del Teatro di San Carlo. A seguire saranno poi coinvolti in un piccolo laboratorio canoro durante il quale potranno esercitarsi, guidati dal M° Filomena Piccolo, sulle note delle melodie più famose delle fiabe Disney.

Proseguono anche le visite guidate del Teatro programmate dal giovedì dalle 10.30 alle 16.30 e il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 17.30. Le visite si svolgono in Italiano, Inglese e Francese e comprendono la visita del Teatro San Carlo (la Sala Storica, il Palco Reale, Foyer) e del Museo MeMUS, dove i visitatori potranno trovare curiosità storiche, cimeli, abiti di scena e la mostra temporanea "Fiabe al museo" pensata per i più piccoli ma rivolta a tutte le età.

Le visite si terranno nel pieno rispetto di tutti gli standard di sicurezza e secondo le normative anti - Covid vigenti.

FOTO: Juraj Valcuha Mahler I Symphony ©Mario Wurzburger/San Carlo

